Die Stadtkapelle Meersburg hat einen neuen Dirigenten: Jannik Hoffmann hat die Leitung im Dezember offiziell übernommen. Der 24-jährige Student aus Meersburg ist der Musikgruppe keineswegs fremd. Mit 14 Jahren spielte der Posaunist zum ersten Mal in den Reihen der Kapelle mit, schon wenige Monate später gehörte er fest zur Besetzung.

Jannik Hoffmann ist für die Mitglieder der Stadtkapelle Meersburg kein Unbekannter. Seit seinem 14. Lebensjahr saß er als Posaunist selbst regelmäßig in den Reihen der Musiker. | Bild: Marian Knöll

Ab seinem 16. Lebensjahr war Hoffmann Vize-Dirigent und durfte erste kleine Konzerte der Stadtkapelle dirigieren. Daran kann er sich noch heute gut erinnern: „Ich glaube es war einer meiner schönsten Momente, als ich das erste Mal vor den Musikern stand und plötzlich alle auf mein Kommando hörten.“

Zur Person Jannik Hoffmann ist 24 Jahre alt und kommt aus Meersburg. Seit seiner Kindheit spielt er Posaune. Neben Posaunenunterricht, den er in der Jugendmusikschule Meersburg besuchte, war Hoffmann in seiner Jugend auch Mitglied der Meersburger Knabenmusik. Anschließend trat er der Stadtkapelle Meersburg bei. Nach dem Abitur verfolgte er seine musikalische Leidenschaft weiter: Er absolviert momentan einen pädagogischen Master „Schulmusik“ mit Hauptfach Posaune in Trossingen. Zudem nimmt Jannik Hoffmann seit vielen Jahren Dirigatunterricht. Wenn er sich nicht gerade mit Musik beschäftigt, spielt er gerne Fußball und ist mit Freunden unterwegs. Stadtkapelle Meersburg Die Stadtkapelle Meersburg hat aktuell etwa 40 Mitglieder. Proben finden (sofern coronabedingt möglich) jeden Dienstag und Donnerstag, 20 bis 21.30 Uhr, im großen Probenraum der Jugendmusikschule Meersburg statt. Interessierte, die ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielen, sind jederzeit eingeladen, bei den Proben vorbeizukommen und Stadtkapellenluft zu schnuppern. Informationen gibt es hier.

In den vergangenen Jahren war der 24-Jährige sowohl als Posaunist Teil der Stadtkapelle als auch als Vize-Dirigent. „Ich kenne die einzelnen Musiker seit Jahren und sie kennen mich. Genau das ist jetzt ein echter Vorteil für mich“, sagt der junge Dirigent. „Denn es muss ja auch menschlich passen.“

„Ich kenne die einzelnen Musiker seit Jahren und sie kennen mich. Genau das ist ein echter Vorteil für mich.“ Jannik Hoffmann, Dirigent Stadtkapelle Meersburg

So war Hoffmann bei den Mitgliedern der Kapelle auch der erste Ansprechpartner, als es darum ging, kurzfristig einen Nachfolger für Marianne Halder zu finden. Halder war bis Ende 2019 als Dirigentin der Stadtkapelle tätig. „2020 kamen dann ein Stadtkapellenmitglied und der Leiter der Musikschule Meersburg auf mich zu und fragten, ob ich provisorisch die Leitung der Stadtkapelle übernehmen möchte“, erzählt Hoffmann und ergänzt: „Ich habe natürlich sofort zugesagt, mir macht das alles wirklich Spaß.“

Die neue Aufgabe bei der Stadtkapelle Meersburg erfordert für Jannik Hoffmann ein gutes Zeitmanagement. Denn neben seiner Tätigkeit als Dirigent absolviert der 24-Jährige momentan noch ein Studium an der Musikhochschule in Trossingen. | Bild: Marian Knöll

Nach etwa eineinhalb Jahren als provisorischer Dirigent konnte sich Jannik Hoffmann nun in einem Bewerbungsverfahren um die offizielle Dirigentenstelle gegen seine Mitbewerber durchsetzen. „Beim Probedirigat musste ich in 30 Minuten ein Stück mit der Kapelle erarbeiten, das ich mir im Vorfeld ausgesucht hatte. Außerdem musste ich ein Stück präsentieren, das die Kapelle schon eingeübt hatte, das ich aber noch nicht kannte“, erklärt Hoffmann.

Mit seiner Leistung im Probedirigat und beim anschließenden Vorstellungsgespräch konnte der Student den Leiter der Jugendmusikschule, Christoph Maaß, sowie Mitarbeiter der Stadt schließlich überzeugen.

Meersburg Vor zwei Jahren waren zum ersten Mal Mädchen bei einem Auftritt der Knabenmusik dabei – „Mädchen im Orchester sind für uns alle zur Selbstverständlichkeit geworden“ Das könnte Sie auch interessieren

Dirigat in Meersburg, Studium in Trossingen und Konstanz

Für Hoffmann heißt es nun: ein gutes Zeitmanagement muss her. Denn aktuell studiert er in Trossingen, belegt zusätzlich Kurse an der Universität in Konstanz – und leitet die Stadtkapelle in Meersburg. „Ich muss mir die Zeit gut einteilen und meine Tage strukturieren. Dann ist es aber auf jeden Fall machbar“, sagt der 24-Jährige optimistisch.

Drei Fragen, drei Antworten 1. Was war Ihr bisher schönstes Erlebnis mit der Stadtkapelle? „Als ich selbst mitgespielt habe definitiv das große Kirchenkonzert, das wir gemeinsam mit dem Chor vom Droste-Hülshoff-Gymnasium gespielt haben. Ansonsten zähle ich auch den Moment, als ich das allererste Mal vorne beim Dirigieren stand, zu meinen schönsten Erlebnissen. Das war etwas ganz Neues für mich.“ 2. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie nun als Dirigent? „Weil ich noch nicht so viel Erfahrung habe, wird es für mich eine große Herausforderung, neue Literatur zu finden und damit die Konzerte zu füttern. Und natürlich alle bei Laune zu halten und in den Proben immer wieder neuen Input zu geben. Das verlangt viel Konzentration.“ 3. Was macht Ihnen bei Ihrer neuen Aufgabe Spaß? „Das Dirigieren an sich macht mir großen Spaß. Und ich habe auch das Glück, dass ich von den Mitgliedern der Stadtkapelle sehr unterstützt werde. Sie nehmen meine Ratschläge an und setzen sie um. Und sie tolerieren es auch, wenn ich Fehler mache. Denn auch ich lerne ja noch dazu. Nach der Probe bekomme ich oft konstruktive Kritik und gebe auch selbst gerne persönliches Feedback. Dieser enge Austausch mit den Musikern ist mir wichtig und macht mir Spaß.“

Hoffmann hat große Ziele für die Zukunft der Stadtkapelle

Für die Zukunft hat Jannik Hoffmann große Ziele mit der Stadtkapelle. Auf seiner Agenda stehen zahlreiche Konzerte. In der Hoffnung, dass es die Corona-Pandemie zulässt, möchte der Student mit der Stadtkapelle im Sommer ein Open-Air im Meersburger Reithof spielen. Auch die sommerlichen Burgwegkonzerte und das Herbstkonzert sollen – wenn möglich – wieder stattfinden. „Konzerte sind wichtig“, betont Hoffmann. „Sobald die Musiker ein Ziel vor Augen haben, ist die Arbeit in den Proben automatisch produktiver.“

„Die Stadtkapelle liegt mir sehr am Herzen. Deswegen möchte ich, dass die Besetzung wieder wächst.“ Jannik Hoffmann, Dirigent Stadtkapelle Meersburg

Ein weiteres Anliegen ist es Hoffmann, neue Mitglieder an Land ziehen. „Das klappt nur, wenn das Kameradschaftliche stimmt und dafür möchte ich künftig einstehen. Schon jetzt plane ich Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten“, sagt der junge Mann. „Denn die Stadtkapelle liegt mir sehr am Herzen. Deswegen möchte ich, dass die Besetzung wächst.“