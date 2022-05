Die Brandserie in der Nacht von Samstag auf Sonntag scheint bereits am Montag aufgeklärt: Ein 26-Jähriger aus dem Großraum Markdorf, der laut Polizeibericht von Montagabend bereits am Sonntagabend in den Fokus der Ermittler geraten war, sei als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Der Mann sei an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen worden, heißt es. Nachdem sich die Ermittlungserkenntnisse im Laufe des Montag verdichtet hätten, habe die Staatsanwaltschaft Konstanz beim Amtsgericht den Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehles gestellt, dem der Haftrichter noch am späten Nachmittag entsprochen und die Untersuchungshaft angeordnet habe.

Ermittlungen der Kripo gehen dennoch weiter

Der Mann wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Polizei werde aber noch weiter zum genauen Geschehensverlauf ermitteln, heißt es. Erkenntnisse dazu würden im Laufe der kommenden Woche erwartet.

Brände in der Nacht zum Sonntag

Insgesamt drei Brände, bei denen ein Sachschaden von rund 400 000 Euro entstand und zwei Pferde getötet wurden, führten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Markdorf zu einem Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungskräften und Polizei. Es sind bereits Hilfsaktionen für die Betroffenen angelaufen.