Die 44-jährige Frau, die am Samstag von ihrem Ehemann im Megamix-Laden getötet wurde, wurde von mehreren Schüssen getroffen, von denen mindestens einer todesursächlich war. Das ist das Ergebnis des Obduktionsbefundes, das die Polizei am Mittwochmittag mitteilte. Die Leiche der Frau war am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz gerichtsmedizinisch untersucht worden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass der 47-jährige Tatverdächtige nicht legal im Besitz der Handfeuerwaffe gewesen sein dürfte, mit der er die Frau erschossen hatte und die er danach am Tatort zurückließ, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Todesschütze stellte sich am Ende selbst

Bereits kurz nach der Tat sei durch Zeugen der Hinweis auf ein Taxi erfolgt, mit dem der mutmaßliche Täter den Tatort verlassen hatte. Da auch das Kennzeichen bekannt war, seien umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden, heißt es. Bei der anschließenden Fahndung habe eine Polizeistreife das Taxi im Landkreis Sigmaringen angetroffen und sei dem Wagen zunächst in einigem Abstand gefolgt. Noch während weitere Polizeikräfte für einen möglichen Einsatz zusammengezogen wurden, sei der Taxifahrer auf Anweisung des 47-Jährigen zum Polizeiposten Pfullendorf gefahren, wo der Tatverdächtige dann ausgestiegen sei und sich ohne Gegenwehr festnehmen ließ.

Drohung oder Gewaltanwendung gegenüber dem Taxifahrer habe es während der Fahrt von Markdorf nach Pfullendorf nicht gegeben, so die Polizei. Den Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge habe der Taxifahrer auf der Hinfahrt aus dem Raum Pfullendorf nach Markdorf keine Kenntnis von den Absichten seines Fahrgastes gehabt.

Kripo sucht weitere Zeugen der Tat

Nach wie vor sucht die Kriminalpolizei Friedrichshafen Personen, die sich während der Tat im Megamix aufhielten und bislang noch keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen haben. Bei der Polizei geht man davon aus, dass noch nicht alle Betroffenen bekannt sind. Die Polizei bittet diese Zeugen abermals, sich unter der Tel. 07541/7010 zu melden. Neben einer Befragung zu den gemachten Beobachtungen kann auf Wunsch zusätzlich auch ein Kontakt zu psychosozialen Betreuungsangeboten vermittelt werden, um Hilfe bei der Verarbeitung des Erlebten zu erhalten, teilt die Polizei mit.