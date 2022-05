Zur Person Beatirice Egli

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen im Kanton Schwyz geboren. Im Alter von 14 Jahren begann sie, Gesangsunterricht zu nehmen und auf Volksfesten zu singen. Nach Ausbildung zur Friseurin arbeitete sie ein Jahr in diesem Beruf. 2011 folgte eine Schauspielausbildung. 2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. 2014 erhielt sie den deutschen Echo in der Kategorie „Newcomer des Jahres (international)“ und den Schweizer Musikpreis Prix Walo in der Kategorie Schlager. 2019 folgte der Schlagerplanet Award als „Liebling des Jahres“. Nach einem zweimonatigen Aufenthalt in Australien erschien im Juni 2019 ihr Album „Natürlich“. Mit Platz eins des Albums in der Schweiz ist Egli gemessen an ihren Nummer-1-Alben die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin.