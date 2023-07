Schwerer Unfall in Ravensburg: Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein Mann tödlich verletzt worden. Fünf weitere Menschen erlitten bei dem Unfall am Sonntag zum Teil schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Demnach geriet ein 62-Jähriger mit seinem Auto in einer langgezogenen Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem mit fünf Insassen besetzten Kastenwagen zusammen. Durch die Kollision sei der Kastenwagen angehoben worden und mit dem Fahrzeugheck auf der Leitplanke zum Stehen gekommen.

62-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Trotz umgehender Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der 62 Jahre alte Unfallverursacher noch vor Ort. Alle fünf Insassen des zweiten Wagens kamen in Krankenhäuser, mindestens zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Den Angaben zufolge waren zwei Rettungshubschrauber sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. Die Feuerwehr sei mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an der Unfallstelle gewesen. (dpa)

Schwere Unfälle auf der B31 im Juni

Auf der B31 im Bodenseekreis häuften sich im Juni und Juli schwere Unfälle, teils mit Todesfolge. Am 12. Juni fuhr ein 86-Jähriger auf der Bundesstraße in Höhe Uhldingen-Mühlhofen in den Gegenverkehr. Mehrere Autos kollidierten miteinander. Ein 58-Jähriger starb später an seinen Verletzungen. Nur wenige Tage später ein weiterer schwerer Unfall bei Eriskirch.

Ende Juni wird ein 23-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß auf der L204 bei Mennwangen schwer verletzt. Anfang Juli dann kracht es auf Höhe Klosterkirche Birnau: Ein 85-jähriger Autofahrer sei auf die Bundesstraße Richtung Überlingen eingefahren, ohne einen von links kommenden Sattelschlepper zu beachten, so die Polizei. Der Lkw versuchte noch auszuweichen. Es kam aber zum Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerin im Mercedes schwer verletzt wurde