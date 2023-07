Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Montag gegen 14.15 Uhr auf der B31 zwischen Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf Höhe Birnau – vermutlich nahm ein Autofahrer bei der Ausfahrt bei Birnau einem Lastwagen die Vorfahrt, so jedenfalls erste Infos der Polizei.

Uhldingen-Mühlhofen Zwischen Adrenalin und Hilflosigkeit: So erlebten zwei Ersthelfer den schweren Unfall auf der B31 Das könnte Sie auch interessieren

Vermutlich drei Menschen verletzt

Laut Polizeisprecher Oliver Weißflog sind vermutlich drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Seine ersten Informationen dazu standen noch unter Vorbehalt. Demnach prallte ein Auto, von der Klosterkirche Birnau kommend, bei der Einfahrt in die Bundesstraße gegen einen bevorrechtigten Lastwagen.

Die Zugmaschine dieses Lastwagens musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. | Bild: Hilser, Stefan

Einspurig an der Unfallstelle vorbei

Der Lastwagen wurde so an die Straßenseite bugsiert, dass der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Die Polizei richtete eine Umleitung auf der Strecke in Fahrtrichtung Überlingen ein, und zwar ab Uhldingen-Mühlhofen. Der Verkehr wird also über Salem gelenkt. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Schadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 16.30 kam ein Ersatzfahrzeug der Spedition, um die kaputte Zugmaschine ersetzen und den Auflieger wegfahren zu können. | Bild: Hilser, Stefan

Während sich von Überlingen kommend vor der Birnau ein kleinerer Stau bildete, passierte gegen 16.20 Uhr ein Folgeunfall. Ein Pkw fuhr auf ein Motorrad auf, dessen Fahrerin umkippte, sich aber augenscheinlich nicht oder nur leicht verletzte. Dadurch wurde Verkehr zusätzlich kurzzeitig blockiert.

Wir berichten weiter aktuell.