Ein Vorfahrtfehler beim Einbiegen in die Landesstraße L204 war offenbar die Ursache des Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 10.15 Uhr im Deggenhausertal ereignet hatte. Kurz nach Mennwangen in Richtung Altenbeuren war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ein BMW von einem Nebenweg aus nach links auf die L204 eingebogen. Dabei hatte der 73-jährige Fahrer offenbar einen aus Richtung Mennwangen her kommenden Mazda übersehen. Der BMW erfasste den Mazda frontal im Frontbereich. Beide Autos krachten daraufhin in die Leitplanke.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. | Bild: Grupp, Helmar

Fahrer des Mazda schwer verletzt

Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt. Der Unfallverursacher im BMW und seine 69-jährige Beifahrerin seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei in ihrem Pressebericht am Nachmittag mit. Der 23-jährige Mazda-Fahrer sei schwer verletzt worden. Rettungsdienste hatten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Uhldingen-Mühlhofen Zwischen Adrenalin und Hilflosigkeit: So erlebten zwei Ersthelfer den schweren Unfall auf der B31 Das könnte Sie auch interessieren

An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Feuerwehr und DRK waren ebenfalls vor Ort, die Feuerwehr mit fünf Einsatzkräften. Die Polizei musste die L204 zur Unfallaufnahme und für die Bergungsmaßnahmen beidseitig bis gegen 12.30 Uhr sperren.

Die Polizei musste die Landesstraße zwischen Untersiggingen und Altenbeuren nach dem Unfall beidseitig sperren. Die Verletzten wurden mit Krankenwagen ins Klinikum gebracht. | Bild: Grupp, Helmar

Beide Autos krachten nach dem Zusammenprall in die Leitplanke. Sowohl am Mazda (hinten) als auch am BMW entstand Totalschaden. | Bild: Grupp, Helmar