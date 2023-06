Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

86-Jähriger gerät in Gegenverkehr: Schwerer Unfall auf B31 fordert ein Todesopfer

Nach einem Unfall am Montag auf der B31 ist ein 58-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Ein 86-Jähriger war aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren. Es entstand Schaden in Höhe von 85.000 Euro.