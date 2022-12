von Karlheinz Fahlbusch und Hartmut Ferenschild

Die Ski- und Rodelfreunde im Linzgau bekommen ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Seit über 50 Jahren ziehen viele Skifans, mittlerweile schon bis zur dritten Generation, ihre Schwünge am Haldenlift. Dies war Motivation genug für die Betreiberfamilie, einen weiteren Versuch zu starten. Der Lift wurde in Eigeninitiative aufgebaut und mittlerweile hat der TÜV die Freigabe zum Betrieb erteilt.

Viele Wintersportfreunde genießen die Pistengaudi – und für den Einkehrschwung ist der Kiosk geöffnet. | Bild: Hartmut Ferenschild

Kurze Anreise zum familienfreundlichen Wintersport

So kamen am Wochenende Skifahrer und Snowboarder wieder auf ihre Kosten, auch die Zahl der Rodler und Rutscher am Lifthang war groß. Der ebenfalls geöffnete Kiosk versorgte die Sportler – überwiegend Kinder und Jugendliche – mit Heißgetränken und Snacks und eine Soundanlage lieferte alpenländische Jodelgemütlichkeit dazu. Bei so gar nicht alpinen Tagespreisen von 14 Euro für Erwachsene und 11 Euro für den Nachwuchs bewies der Haldenlift wieder einmal seine Qualität als familienfreundlicher Wintersport-Hotspot mit kurzen Anreisewegen.

Loipe mangels Schnee noch nicht gespurt

Für eine gespurte Loipe um den Heiligenberger Sportplatz herum reichte es am Wochenende zwar nicht, wohl aber für eine gewalzte Piste. Und so konnten zahlreiche Skilangläufer von der Fraktion Skater bei kaltklarem Sonnenwetter vergnügt ihre Bahnen ziehen.

Skater ziehen ihre Runden auf der gewalzten Piste beim Heiligenberger Sportplatz | Bild: Hartmut Ferenschild

So ist der Lift geöffnet

Während der Weihnachtsferien bis Dreikönig ist der Haldenlift bei entsprechender Schneelage montags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, außerhalb der Ferien am Freitag von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Für einen Einkehrschwung am Kiosk können die Besucher eigene Becher mitbringen, um zur Müllvermeidung beizutragen.

Über die Pistenverhältnisse informiert das Schnee-Telefon unter 0 75 54/1239 oder 1425 oder die Facebook-Seite des Liftbetreibers: Haldenlift Wintersulgen.