Urteil gegen 14-Jährigen nach Vergewaltigung im Bereich des Häfler Uferpark rechtskräftig

Ein damals 14-Jähriger vergewaltigte der Staatsanwaltschaft zufolge im April im Bereich des Uferparks in Friedrichshafen eine 18-jährige Frau, nahm deren Smartphone an sich und drohte ihr mehrfach, sie umzubringen, sollte sie jemandem von dem Vorgefallenen berichten. Die Geschädigte ließ sich hiervon jedoch nicht abschrecken und erstattete zeitnah Strafanzeige. Der 14-Jährige konnte am Folgetag festgenommen werden, wobei Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet wurde. Am 25. September verurteilte die Jugendkammer des Landgerichts Ravensburg den geständigen Angeklagten wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Diebstahls und versuchter Nötigung zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und zehn Monaten. Das Urteil des Landgerichts Ravensburg ist inzwischen rechtskräftig.