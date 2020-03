Ravensburg/Friedrichshafen vor 1 Stunde

Weshalb konnte ungefiltertes Abwasser in den See gelangen? Das ist der derzeitige Stand der Ermittlungen

Abwasser, das ungefiltert in den Bodensee gelangt war, machte im Sommer 2019 mehr als 200 Menschen krank und sorgte für ein rund eineinhalbwöchiges Badeverbot. Welche Rolle eine Glasfasermatte dabei spielte und welche Frage weiter offen ist, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Und der Fäkalienfluss in den See war längst nicht der einzige aufsehenerregende Fall, der die Ravensburger Behörde im vergangenen Jahr beschäftigte.