Im Alter von 74 Jahren ist der frühere Bürgermeister Peter Hauswald nach schwerer Krankheit verstorben. Das schreibt die Stadt Friedrichshafen in einem Nachruf. Peter Hauswald war vom 1. Juli 2000 zunächst für acht Jahre als Bürgermeister gewählt. 2008 sprach ihm der Gemeinderat für eine zweite Amtsperiode das Vertrauen aus. Auf Peter Hauswalds Wunsch hin verlängerte der Gemeinderat seine Amtszeit über den eigentlichen Zeitpunkt seines Ruhestands hinaus bis Juli 2015.

Zuständigkeit ab 2007 stark erweitert

Von 2000 bis 2012 gehörten das Amt für öffentliche Ordnung mit der Feuerwehr (das heutige Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung), das Rechtsamt, das Krankenhaus und das Karl-Olga-Haus zu seinem Dezernat. Im Jahr 2007 kam dann die Verantwortung für das Amt für Bildung, Familie und Sport, das Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte, das Amt für Soziales, das Amt für Tourismus, das Kulturbüro mit Stadtorchester, das Medienhaus am See, die Musikschule, das Graf-Zeppelin-Haus sowie das Schulmuseum dazu.

Neben der Arbeit zahlreiche weitere Aufgaben

Peter Hauswald war außerdem Vorsitzender der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Beirat der Katamaran-Reederei Bodensee und der Volleyball GmbH. Er war Aufsichtsrat in der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH und in der Bodensee-Festival GmbH. Zu seinen vielseitigen Aufgaben zählte auch die Mitgliedschaft im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Ravensburg. Bis 2013 war er Mitglied der Fluglärmkommission für den Flughafen Friedrichshafen.

Weichenstellungen im Bereich Soziales, Bildung und Kultur

In Peter Hauswalds Amtszeit fielen die Neuausrichtung der Feuerwehr sowie entscheidende Weichenstellungen im Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich. Er sah die Kultur als einen Raum für Kreativität und Innovation und arbeitete an einem unverwechselbaren kulturellen Profil Friedrichshafens.

Zudem war es immer das Ziel von Peter Hauswald, Friedrichshafen zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt zu machen. Dazu gehörte, dass er die Ganztagesbetreuung an Schulen sowie in den Kindergärten einführte. Auch die Förderung des Sport- und Vereinslebens lag ihm am Herzen. Wichtig war ihm während seiner Zeit als Bürgermeister, das ehrenamtliche Engagement kontinuierlich auszubauen.

Oberbürgermeister Andreas Brand würdigte die Arbeit von Peter Hauswald: „Er war immer dort, wo die Menschen waren. Und für diese Menschen hat er sich immer eingesetzt. Er hat sich nie nur auf die Akten verlassen, sondern hat sich immer vor Ort um die Dinge gekümmert. Und er hat auch ab und zu den ‚Feuerwehrmann‘ gespielt, um Menschen zu helfen und Dinge auf den Weg zu bringen. Er hat sich nie zurückgelehnt, sondern ist immer vorangegangen.“

Peter Hauswald legte Wert auf sachliche Entscheidungen

Peter Hauswald habe sich während seiner Amtszeit die Achtung der Bürger erarbeitet, weil er auf sachliche Entscheidungen Wert legte, weil er zuhören und Argumente abwägen konnte, wie es im Nachruf der Stadt heißt. Er habe immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeitenden und für alle gehabt, die ihn um Hilfe baten. Peter Hauswald habe sein Gegenüber respektiert. Auch seine Bürgermeisterkollegen hätten ihn für seinen Sinn für das Machbare geschätzt.

Er fühlte sich „sauwohl“ am See

Peter Hauswald war gern Bürgermeister. Er selbst bezeichnete die 15 Jahre in Friedrichshafen als die schönsten in seinem Berufsleben und als seine Lebensaufgabe. Und er fühlte sich, wie er selbst sagte, „sauwohl“ am See. Bei seiner Verabschiedung sagte er: „Man muss Menschen mögen.“ Dieser Prämisse folgte er. Es sei ihm ein tiefes Anliegen gewesen, für alle Bürgerinnen und Bürger Voraussetzungen zu schaffen, die ein gutes Leben in der Stadt möglich machen.

Peter Hauswald zeichnete sein Humor, sein gesunder Menschenverstand, seine jahrlange Berufserfahrung und seine Menschlichkeit aus. Die Stadt und ihre Bürger hätten ihm viel zu verdanken, schreibt die Stadt abschließend. „Die Stadt Friedrichshafen, der Gemeinderat und alle Mitarbeitenden werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“