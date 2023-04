Keine Lust auf Kantine oder Vesper? Mittags muss oft schnell was Warmes her. Gerne auch günstig, schließlich geht häufiges Essengehen ordentlich ins Geld. Wir testen uns durch das Mittagstisch-Angebot in Friedrichshafen und Immenstaad. Wir bezahlen selbst, geben uns nicht als Reporter zu erkennen und bewerten immer nach denselben Kriterien:

Was kommt auf den Tisch?

Was kostet es?

Wie schmeckt das Essen?

Wie ist die Lage?

Gasthof Rebstock: Roulade wie bei Oma

In der Nordstadt gibt‘s gutbürgerliche Küche zu günstigen Preisen.

Klosterwirt: Hier findet jeder was

Die inoffizielle ZF-Kantine mit der großen Auswahl auf der Karte.

Viet Deli: Nudelsuppe wie in Vietnam

Mitten in der Häfler Fußgängerzone gibt‘s einen kleinen Imbiss – Stichwort: Pho!