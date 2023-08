Näher am See geht‘s wohl kaum! Wir wollen bei Sonnenschein wieder einmal gemütlich am Wasser sitzen. Und das geht im „Beach Club“ direkt am Bodenseeufer doch besonders gut.

Wo essen wir heute?

Wir machen uns also auf den Weg in den Häfler Uferpark. Auf der großen Holzterrasse des „Beach Clubs“ ist man dem See ganz nah. Vor uns das Klangschiff und die Seefontäne. An der Promenade genießen Einheimische und Gäste die Sonne, andere strecken an der Freitreppe die Füße in den See. Der Verkehrslärm der Friedrichstraße ist hier weit weg. Unter den Sonnenschirmen finden wir ein schattiges Plätzchen.

Der Mittagstisch-Check Wir testen das Mittagstisch-Angebot in Friedrichshafen. Wir bezahlen selbst, geben uns nicht als Reporter zu erkennen und bewerten immer nach denselben Kriterien.

Was kommt auf den Tisch?

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Flammkuchen, Sandwiches, Maultaschen, Salate und Pasta, aber auch Bruschetta oder in Knoblauch gebratene Garnelen mit Chili. Die Gerichte kosten zwischen 8,90 Euro und 15,80 Euro. Wer zum abendlichen Cocktail nur etwas snacken möchte, bekommt hier auch Nachos oder eine Portion Oliven für jeweils 3,50 Euro. Auf einer großen Tafel wird zudem auf wechselnde Tagesgerichte hingewiesen.

Was kostet es?

Wir entscheiden uns heute für ein Beach-Club-Sandwich mit Hühnchen, Tomaten, Speck, Ei, Gurke, Salat und Chips und ergattern den letzten Veggie-Burger mit Pommes von der Tageskarte. Beide Gerichte kosten jeweils 13,80 Euro. Dazu bestellen wir zwei große Softdrinks für je 3,40 Euro. Macht am Ende insgesamt 34,40 Euro auf der Rechnung.

34,40 Euro stehen für zwei Mittagessen und zwei Getränke am Ende auf der Rechnung. | Bild: Wieland, Fabiane

Wie schmeckt es?

Das Beachclub-Sandwich ist reichlich belegt. Dass man auch ohne Fleisch einen saftigen Burger hinbekommt, zeigt das Beach-Club-Team mit dem Veggie-Burger. Das Patty ist schmackhaft, dazu gibt‘s leckere Soßen und frische Zutaten auf dem Burgerbrötchen.

Wie ist die Lage?

Näher als im „Beach Club“ kann man dem See kaum sein. Auch wenn man gerade arbeiten muss, kommt hier eine Mittagspause lang zwischen Lichterketten, Palmen und bunten Sonnenschirmen Urlaubsfeeling auf. Der „Beach Club“ in der Uferstraße 1 liegt nur einige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus des Graf-Zeppelin-Hauses oder im Parkhaus am See. Die letzten Meter müssen alle (auch Radfahrer) zu Fuß zurücklegen.

Wie ist unser Fazit?

Der „Beach Club“ punktet vor allem durch sein Ambiente direkt am See. Abends kommen die Gäste hier gern auf einen Cocktail vorbei, aber auch mittags ist der „Beach Club“ an schönen Tagen gut besucht. Mit 13,80 Euro pro Gericht geben wir heute etwas mehr fürs Mittagessen aus. Auf der Karte finden sich aber auch Gerichte für unter 10 Euro – etwa Flammkuchen oder Bruschetta mit Thunfisch oder Weichkäse mit Rosmarin-Honig. Die 1a-Lage ist ohnehin unbezahlbar!