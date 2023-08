Puh, draußen hat es knapp 30 Grad. Nach deftigen Gerichten oder schweren Sahnesoßen ist es uns bei der Hitze so gar nicht. Stattdessen setzen wir in der Mittagspause auf leichte asiatische Sommerküche.

Wo essen wir heute?

Wir gehen zu „Sushi & Nem“ in der Friedrichstraße 77. Das Restaurant verspricht eine kulinarische Rundreise durch Asien. Auf der Karte stehen vietnamesische Gerichte wie Pho oder Bun Bo Nam Bo, aber auch Sushi-Liebhaber sollen hier auf ihre Kosten kommen.

Der Mittagstisch-Check Wir testen das Mittagstisch-Angebot in Friedrichshafen. Wir bezahlen selbst, geben uns nicht als Reporter zu erkennen und bewerten immer nach denselben Kriterien.

Was kommt auf den Tisch?

„Temperaturen fast wie in Asien heute“, meint der Kellner. Da sei ein schattiges Plätzchen auf der Terrasse doch genau das Richtige. Auf der Mittagskarte sind Currys, vietnamesische Klassiker, Sushi-Platten und andere Gerichte zu finden. Wir entscheiden uns heute für Bun Tron Vit sowie Bun Bo Nam Bo. Beide Reisnudelschalen werden mit Zitronengras, Salat, Sojasprossen, Erdnüssen, Fisch-Limetten-Soße und einer Frühlingsrolle serviert. Dazu gibt es bei Bun Tron Vit Enten-, bei Bun Bo Nam Bo Rindfleisch.

Was kostet es?

Eine Vorspeise gibt es auf der Mittagskarte ab 3,50 Euro. Hauptgerichte kosten zwischen 9,50 und 13,50 Euro. Für ein Sushi-Menü bezahlen Gäste zwischen 10,90 und 16,50 Euro. Unsere Hauptgerichte kosten 12 Euro beziehungsweise 12,50 Euro. Mit zwei großen Getränken für jeweils 3,50 Euro kommen wir so am Ende auf 31,50 Euro.

31, 50 Euro stehen am Ende auf der Rechnung. | Bild: Wieland, Fabiane

Wie schmeckt es?

Unsere Gerichte werden wie auf der Speisekarte angekündigt lauwarm serviert. Genau das Richtige für die aktuellen Temperaturen. Reisnudeln, Fleisch und Frühlingsrolle machen satt, Gemüse und Soße sorgen für die nötige Frische. Dazu für den mitteleuropäischen Gaumen eine angenehme Schärfe.

Wie ist die Lage?

Das „Sushi & Nem“ ist in der Friedrichstraße zu finden. Am besten kommt man mit dem Rad oder zu Fuß. Auch bis zum Bahnhof ist es nicht weit. Die nächstgelegenen Parkplätze sind im Parkhaus Metzstraße oder im Parkhaus am See zu finden. Kleiner Abstrich beim Ambiente auf der Terrasse: Auf der Friedrichstraße herrscht an einem Sommertag wie diesem nach wie vor ziemlich viel Verkehr.

Wie ist unser Fazit?

Das „Sushi & Nem“ will traditionelle Speisen und kreative Kreationen verbinden. Mit 12 Euro zahlt man hier mittags etwas mehr als in anderen asiatischen Restaurants, aber weniger als es am Abend der Fall wäre. Dank frischer Zutaten, leckerer Gerichte und einem freundlichen Service fühlen wir uns im „Sushi & Nem“ gut aufgehoben. Die leichte asiatische Küche ist für einen Hitzetag wie diesen unsere erste Wahl!