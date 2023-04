Friedrichshafen vor 4 Stunden

Mittagstisch-Check: Im Klosterwirt findet jeder was auf der Karte

Zwischendurch schnell was essen gehen? Der SÜDKURIER testet sich durch die Mittagstisch-Angebote in Friedrichshafen. Diese Woche: moderne Hausmannskost in der heimlichen ZF-Kantine.