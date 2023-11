Friedrichshafen vor 1 Stunde

Mittagstisch-Check: Herbstliche Bodensee-Küche in der „Traube“

Zwischendurch schnell was essen gehen? Der SÜDKURIER testet sich durch die Mittagstisch-Angebote in Friedrichshafen. Dieses Mal: In Restaurant „Traube am See“ in Fischbach.