Mittagszeit, der Magen knurrt, heute brauchen wir etwas mehr als einen Snack. Wir haben Lust auf eine Vielfalt an aromatischen Gewürzen und entscheiden uns daher für die indische Küche.

Wo essen wir heute?

Wir machen uns also auf den Weg zum Tandoori Palace in der Schanzstraße 15. Das Lokal liegt in der Fußgänger und bietet bei schönem Wetter auch einige Plätze im Freien. Auf der Speisekarte stehen indische und pakistanische Spezialitäten. Der Name Tandoori steht für den traditionell indischen Lehmofen, in dem über Holzkohle gegart wird.

Der Mittagstisch-Check Wir testen das Mittagstisch-Angebot in Friedrichshafen. Wir bezahlen selbst, geben uns nicht als Reporter zu erkennen und bewerten immer nach denselben Kriterien.

Was kommt auf den Tisch?

Angeboten werden landestypische Suppen, Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichte. Von Montag bis Freitag gibt es zwischen 11.30 und 14.30 Uhr jeweils sechs Tagesangebote auf der Mittagskarte.

Vorab gibt es eine Suppe oder als Alternative einen Salat. | Bild: Wieland, Fabiane

Zu den Gerichten wird jeweils Reis sowie ein Salat oder eine Suppe serviert. Wir entscheiden uns heute für Matter Paneer, also ein Curry mit Erbsen und indischem Rahmkäse in pikanter Soße, sowie Chicken Mango – Hähnchenbrustfilet mit Mango in einer Currysoße.

Was kostet es?

Für das vegetarische Gericht bezahlen wir 8,50 Euro, das Fleischgericht liegt mit 8,90 Euro nur knapp darüber. Andere Gerichte auf der Tageskarte kosten knapp 10 Euro. Dazu bestellen wir noch ein Knoblauch-Naan (Brot) für 3,50 Euro sowie ein großes Saftschorle (3,50 Euro) und einen indischen Jogi-Tee (2,60 Euro). Damit kommen wir auf insgesamt 27 Euro.

Am Ende kommen wir zu zweit auf 27 Euro. | Bild: Wieland, Fabiane

Wie schmeckt es?

Die Suppe zur Vorspeise ist kräftig gewürzt und schmeckt lecker. Die beiden Hauptgerichte basieren auf einer ähnlichen Currysoße. Der indische Käse stellt für Vegetarier – oder vegetarische Tage – eine schmackhafte Alternative zu Fleischgerichten dar. Beim Naan wird nicht an Knoblauch gespart, da freuen sich die Kollegen im Büro.

Wie ist die Lage?

Von der Nordstadt braucht man zum Lokal nur wenige Minuten. Auch wer nach dem Mittagessen noch ein Eis am See essen will, muss dafür nicht weit gehen. Der Tandoori Palace liegt zwar in der Fußgängerzone, das eine oder andere Fahrzeug kommt trotzdem vorbei. Insgesamt herrscht – vor allem in den Ferien – hier deutlich weniger Trubel als in den vorderen Seereihen, dafür muss man auf Berg- und Seesicht verzichten.

Wie ist unser Fazit?

Zu Fuß sind wir rasch im Tandoori-Palace, die Wartezeiten sind ebenfalls in Ordnung. Mit Suppe, Naan und Hauptgericht verlassen wir gut gesättigt das Lokal, und das für gerade einmal 13,50 Euro pro Person. Unser Fazit: Preiswert und lecker!