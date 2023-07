Hunger! Und da wir dieses Mal ein bisschen Zeit mitbringen, besuchen wir ein Restaurant mitten im Getümmel der Innenstadt. Im Restaurant Felders, das sich im gläsernen Kubus des Medienhaus K42 in der Karlstraße befindet, essen Einheimische und Touristinnen und Touristen gleichermaßen.

Wo essen wir heute?

Das Restaurant Felders ist zweifelsohne einer der schicksten Läden in der Stadt, der abends auch eine beliebte Bar hat. Große Glasfronten ermöglichen einen herrlichen Blick über den See. Auch draußen sitzt man so nah am Wasser wie in keinem anderen Häfler Restaurant. Koch und Inhaber ist Ralf Felder, ein alter Hase in der Gastronomie.

Der Mittagstisch-Check Wir testen das Mittagstisch-Angebot in Friedrichshafen. Wir bezahlen selbst, geben uns nicht als Reporter zu erkennen und bewerten immer nach denselben Kriterien.

Was kommt auf den Tisch?

Im Felders gibt es dienstags bis freitags von 11.30 Uhr bis 14 Uhr einen Mittagstisch mit vier verschiedenen Wochengerichten. Kreative Fleisch- und Fischgerichte wie Seelachsfilet mit Olivenkruste, Zitronenrisotto und Blattspinat oder Spanferkelbraten mit Schmorgemüse und Rosmarin-Focaccia stehen auf der Karte, aber auch je ein vegetarisches Gericht. Außerdem gibt es zusätzliche eine Tagessuppe und einen kleinen Salat und einen Tagesdessert. Wir entscheiden uns heute für das Matjesfilet mit grünen Bohnen und Kartoffeln und für ein Schweinenackensteak mit Ofenkartoffel und Salat.

40 Euro (inklusive Trinkgeld) für zwei Hauptgerichte, zwei Getränke und einen Beilagensalat haben wir im Felders bezahlt. | Bild: Wienrich, Sabine

Was kostet es?

Alle Mittagsgerichte kosten zwischen 13 und 14 Euro, ein Beilagensalat oder eine Suppe kostet 2 Euro extra. Die Getränkepreise liegen bei 3,80 Euro für eine Flasche Cola Light und 4,60 Euro für ein großes Saftschorle. Am Ende landen wir mit zwei Hauptgerichten, zwei Getränken und Trinkgeld bei 40 Euro. Der Mittagstisch im Felders gehört damit zu den eher höherpreisigen Angeboten in der Stadt.

Wie schmeckt es?

Das Matjesfilet mit Remoulade ist würzig, die Kartoffeln sind frisch und die Bohnen auch knackig. Der Schweinenacken ist von Natur aus etwas fettig, der mediterrane Salat mit Feta gleicht das wunderbar aus. Beim Beilagensalat hätten wir uns ein bisschen mehr Finesse beim Dressing gewünscht – ansonsten war alles lecker!

Wie ist die Lage?

Wer mit Seeblick und ein bisschen Zeit lecker essen will, findet hier den perfekten Ort. Parken kann man am Hinteren Hafen oder im Altstadt Parkhaus. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommt man freilich noch besser hin.

Wie ist unser Fazit?

Die 1a-Lage hat definitiv ihren Preis. Wer bereit ist, ein wenig mehr für ein feines Mittagessen auszugeben, ist im Felders gut aufgehoben. Dafür gibt es qualitativ hochwertiges Essen und einen traumhaften Blick über den schönen Bodensee.