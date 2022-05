Friedrichshafen vor 2 Stunden

Mann soll Brand gelegt, Autos beschädigt und Vorgarten verwüstet haben

Ein Mann, der in der Nacht zum Donnerstag ein Einfamilienhaus in Brand gesetzt und mehrere Autos beschädigt haben soll, ist in eine Spezialklinik gebracht worden. Bei seiner Festnahme trug er nicht mal mehr ein T-Shirt.