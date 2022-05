Gegen 18.45 Uhr hatte die Polizei die Fahndung am Mittwochabend öffentlich gemacht. Bis dahin war die Suche nach der seit dem Vormittag vermissten Frau erfolglos verlaufen.

Friedrichshafen Immer der Nase nach: THW setzt bei der Vermisstensuche auf Mantrailer-Hunde Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 21 Uhr meldete sich eine Zeugin, welche angab, die Frau bereits am Vormittag in Kluftern in schlechter gesundheitlicher Verfassung angetroffen und den Rettungsdienst alarmiert zu haben, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Überlingen, Salem 80-jährige demente Frau nach Suche mit dem Polizeihubschrauber wohlbehalten aufgefunden Das könnte Sie auch interessieren

Nachforschungen ergaben, dass die Frau tatsächlich in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, dort aber aufgrund ihres Gesundheitszustands und mangels mitgeführter Identitätsdokumente zunächst nicht identifiziert werden konnte. Eine Information der Polizei war bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht erfolgt, heißt es weiter.