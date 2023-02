Flug gestrichen. Aufgrund eines größeren Ausfalls der Computersysteme in der Lufthansa-Zentrale am Mittwochmorgen kam es zu etlichen Ausfällen am Drehkreuz Frankfurt am Main. Unter anderem funktionierte das System für das Boarding nicht mehr. Betroffen sind auch Passagiere in Friedrichshafen, die am Mittwochmorgen- und Mittag vom Bodensee-Airport auf Lufthansa-Flüge gebucht waren.

„Bei uns fallen heute drei von insgesamt sechs Verbindungen nach Frankfurt aus“, erklärt Flughafensprecher Bernd Behrend auf SÜDKURIER-Anfrage. Eigentlich hätten sowohl um 10.05 Uhr als auch um 13.45 Uhr zwei Flüge aus Frankfurt landen sollen, die nun aber annulliert wurden.

Auch der Flieger um 10.40 Uhr nach Frankfurt konnte nicht starten. Der Bodensee-Airport musste die Passagiere nach Hause schicken, so Behrend. Von Friedrichshafen aus sind im Laufe des Mittwochs noch drei weitere Abflüge nach Frankfurt geplant, die bislang alle – möglicherweise mit leichten Verzögerungen – starten sollen.

Etwa 60 Fluggäste von den Ausfällen betroffen

„90 Prozent der Lufthansa-Kunden, die von Friedrichshafen aus fliegen, sind Umsteiger“, erläutert Behrend, „sie werden nun auf alternative Verbindungen umgebucht oder gegebenenfalls in Hotels untergebracht, falls der Anschlussflug erst morgen geht.“ Insgesamt seien in Friedrichshafen etwa 60 Fluggäste von den Ausfällen betroffen.

Als Ursache für die IT-Probleme nannte die Lufthansa am Mittwochmittag Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.