Bodenseekreis vor 3 Stunden

Im Sommer 2023 soll‘s poppig werden! In Friedrichshafen gibt es endlich wieder Open-Air-Konzerte

Lange Zeit war es still am Bodenseeufer der Zeppelinstadt. Das soll sich im nächsten Sommer ändern. Der Veranstalter skizziert bereits, wer an den Open-Air-Konzerten vor dem Graf-Zeppelin-Haus interessiert sein dürfte.