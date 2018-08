Perfektes Open-Air-Wetter an beiden Abenden: Sowohl Besucher als auch Verantwortliche waren begeistert von den Konzerten am Wochenende in Friedrichshafen. Auch die Bilanz der Polizei fiel überwiegend positiv aus. Mehr als 4000 Besucher kamen am Samstag zu Limp Bizkit, knapp 2000 zu Dieter Thomas Kuhn am Sonntag. Es war die Open-Air-Premiere für die Wiese direkt hinter dem Graf-Zeppelin-Haus, direkt am Bodenseeufer.

Die Föhnwelle lebt – zumindest bei Dieter Thomas Kuhn und den Mitgliedern seiner Kaplelle. | Bild: Hans-Robert Nitsche

„Wir haben viele, sehr positive Rückmeldungen für beide Konzerte und den Veranstaltungsort bekommen“, resümierte Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. So seien bei der Stadt bislang auch keine Beschwerden wegen möglicher Lärmbelästigung eingegangen. Zudem habe es sich auch bewährt, dass das Parkhaus des GZH im Vorfeld der beiden Veranstaltungen gesperrt war, um dann für die Konzertbesucher ausreichend Parkmöglichkeiten bieten zu können. „Viele waren aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, sodass es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam“, sagte Kreuzer weiter.

Sonnenblumen, soweit das Auge reicht. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Andrea Kreuzer: "Eine Fortsetzung ist durchaus möglich“

Ob es nach dem gelungenen Konzertwochenende auf der Wiese hinter dem GZH im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben wird – und wenn ja wann und in welchem Rahmen – das steht nach Aussagen von Stadtsprecherin Kreuzer derzeit noch nicht fest: „Wir lassen das Ganze jetzt erst einmal ein paar Tage sacken und werden uns dann nach ein paar Tagen mit allen Verantwortlichen sprechen. Eine Fortsetzung ist aber durchaus möglich“, sagt sie.

Auch die Polizei zog vom ersten innerstädtischen Open-Air-Wochenende eine durchaus positive Bilanz. „Was den Verkehr anbelangt, sind bei uns keinerlei Beschwerden eingegangen und derzeit liegen uns sieben Beschwerden von Anwohnern vor, denen es zu laut war“, erklärte Polizeisprecher Markus Sauter. Offenbar war überraschenderweise das Konzert der Nu-Metal-Band Limp Bizkit weniger laut als das des Schlagerbarden Dieter Thomas Kuhn (DTK) samt Kapelle. „Alle Beschwerden wegen Lärms sind bei uns am Sonntag eingegangen“, sagt Sauter. Doch seiner Ansicht nach hielten sich diese in Anbetracht der vielen Besucher durchaus im Rahmen. Beschwert hatten sich nur Anwohner, die im nord-östlichen Bereich wohnen.

Pure Begeisterung bei den Fans von Dieter Thomas Kuhn. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Laut Sauter wurde am Samstag der Pilot einer Drohne angezeigt, die dieser direkt über den Köpfen der Besucher hatte fliegen lassen. Zudem habe es zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein paar gebrochene Nasen von Pogotänzern gegeben, die bei Limp Bizkit zusammengeprallt waren.

Begeistert von dem Konzertgelände am Bodenseeufer zeigte sich auch Dieter Thomas Kuhn, der feststellte: „Warum waren wir nicht schon früher hier? Ich bin von der Kulisse echt überwältigt und habe nicht geahnt, wie schön es ist. Vielleicht fahre ich später noch mit dem DLRG-Boot zum Nacktschwimmen raus.“ Begeistert waren auch die Besucher. Hubert Keckeisen aus Ravensburg sagt: „Ich war auf beiden Konzerten und finde es großartig, dass dieser traumhafte Platz so genutzt wird. Ich hoffe sehr, dass das keine einmalige Sache war.“ Auch Dieter-Thomas-Kuhn-Fans waren sehr angetan: „Die Stimmung am See, der Blick aufs Wasser und dann noch Dieter Thomas Kuhn, das ist ein traumhafter Abend – weiter so“, freute sich Ludwig Lipp, der mit seiner Frau mit dem Zug aus Lindau gekommen war.

Noch mehr Blumenkinder hinter dem GZH. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Bunt wie eine Buttercremetorte: So war das Konzert von Dieter Thomas Kuhn Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn begeistert mit seiner Kapelle am Sonntag rund 2000 Besucher. Er schmetterte gleich zu Beginn Schlagerhighlights wie „Sag' mir quando sag' mir wann?“ und „Fiesta Mexicana“. Von der ersten bis zur letzten Zeile zeigte sich das Häfler Publikum altersunabhängig ausgesprochen textsicher. Kuhn bewies aber auch, dass er ein echter Unterhaltungsprofi ist und streute zwischen den Liedern immer wieder passende kleine Geschichten und Anekdoten ein. Er erntete viel Applaus und großen Jubel, auch von den vielen Besuchern, die mit Paddel-, Segel- und Motorbooten auf dem See draußen lagen. Polizisten schunkelten im Takt, Securityleute sangen textsicher die Schlager mit, die Stimmung war tiefenentspannt. Sonnenblumen wurden geschwenkt und mindestens 80 Prozent aller Konzertgäste hatten bei der Kleiderauswahl tief in die 70er-Jahre-Verkleidungskiste gegriffen und sich bunt und grell gestylt, dass es eine Freude war. Ein wahrer Schlagermarathon Kuhn und Kapelle legten fast zweieinhalb Stunden lang einen wahren Schlagermarathon hin und schienen im Lauf des Abends immer mehr Spaß an der Kulisse und dem Publikum zu bekommen. Immer wieder durften Fans mit Sonnenblumen auf die Bühne, es wurden sogar liebevoll beschriftete BHs übergeben. Dieter Thomas Kuhn freute sich nicht nur über die ausgelassene, fröhliche Stimmung, sondern auch darüber, dass „ich morgen auch noch am Bodensee bin und dann ganz sicher schwimmen gehen werde“. Kerzenleuchter und Lichtinstallationen Musikalisch gab es neben vielen alten, bekannten 70er-Jahre-Songs auch gegen Ende noch ein paar ruhigere Lieder, die DTK alleine am extra rasch aufgebauten Flügel samt Kerzenleuchter und Lichtinstallationen zum besten gab. Natürlich durfte auch romantische Pyrotechnik in Form von Raketen nicht fehlen. Kuhn versprach nach dem Abschlusssong „Butterfly“, im kommenden Jahr wiederzukommen, falls es noch einmal Konzerte hinter dem GZH geben sollte. (hog)

