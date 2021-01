Friedrichshafen vor 1 Stunde

Helfen, wo Hilfe gefragt ist: Junge Häfler wollen mit eigener Firma Senioren unterstützen

Mitten in der Corona-Pandemie haben drei Jugendliche in Friedrichshafen ein Unternehmen gegründet. Der Name Rentner-Hilfe Bodensee ist Programm: Dennis Wartenberg, Hannes Burget und Moritz König wollen mit ihrem Service die ältere Generation unterstützen. Egal ob es sich um Fragen bei der Bedienung und Einrichtung von elektronischen Geräten wie Smartphone oder PC handelt oder um Tätigkeiten rund um Haus und Garten.