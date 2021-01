Friedrichshafen/Tettnang vor 3 Stunden

2020 war ein geburtenreiches Jahr in der Region: So viele Babys kamen in Friedrichshafen und Tettnang zur Welt

In beiden Kreißsälen gab es mehr zu tun als in den Jahren zuvor: Mehr als 2132 Babys sind im vergangenen Jahr im Klinikum Friedrichshafen und in der Klinik Tettnang zur Welt gekommen.