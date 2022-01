Für Maja Marijanovic aus Friedrichshafen ist ihr kleines Töchterchen ein ganz besonderes Geschenk zum neuen Jahr. Jana war laut Mitteilung des Medizin-Campus Bodensee (MCB) um 5.45 Uhr das erste von insgesamt drei Häfler Neujahrsbabys. Bei ihrer Geburt wog sie 3300 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Gerade noch rechtzeitig hatte ihre Mutter am Samstag um 5 Uhr das Klinikum erreicht. „Glücklicherweise ging alles sehr schnell“, wird die nun dreifache Mutter zitiert.

Maja Marijanovic wiegt ihre Tochter Jana, die das erste Neugeborenen 2022 im Klinikum Friedrichshafen war. | Bild: MCB

Als einen wunderbaren Start ins neue Jahr bezeichnet auch Beyza Bayar die Geburt ihres Sohnes Mert. Mit 3130 Gramm und einer Größe von 51 Zentimeter war er um 6.24 Uhr das zweite Baby, das am Neujahrstag im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen zur Welt kam.

„Ein neues Lebensjahr, ein neues Baby und neues Glück“, fasst die junge Mutter ihre Gefühle zusammen. Bereits ihr Mann sei in Friedrichshafen zur Welt gekommen. So sei es für die beiden Häfler gar keine Frage gewesen, hier auch ihr zweites Kind zur Welt zu bringen.

3130 Gramm brachte der kleine Mert, der 51 Zentimeter misst, auf die Waage, als er am 1. Januar 2022 geboren war. | Bild: MCB

So ging es dem Klinikverbund zufolge auch Lisa und Heiko Holzbaur – obwohl sie in Ravensburg wohnen. „Aber wir arbeiten beide hier im Klinikum in der OP-Pflege, wir kennen die Ärzte und Hebammen und wollten bei diesem Ereignis einfach in der vertrauten Umgebung sein“, erklärt der Papa.

Die kleine Nele wurde gerade noch rechtzeitig am 1. Januar, ihrem berechneten Geburtstermin, um 22.52 Uhr geboren. Da wog sie 3040 Gramm und war 48 Zentimeter groß. „Für uns bedeutet Nele einen super Start ins neue Jahr und einen Lichtblick in der Corona-Zeit“, sagt Mama Lisa Holzbaur. Der erste Tag im Jahr sei ein guter Geburtstag. „Es ist ja immer ein Feiertag.“

Lisa und Heiko Holzbauer arbeiten im Klinikum Friedrichshafen und wohnen in Ravensburg – es war keine Frage für sie, dass Töchterchen Nele eine Häflerin werden soll. | Bild: MCB

Im Kreißsaal der Klinik Tettnang, die ebenfalls zum MCB gehört, wurden laut Mitteilung zwei Kinder mit dem Geburtstag 1. Januar 2022 eingetragen.