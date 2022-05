Alexander Gerst wird am Wochenende am Bodensee erwartet. Der Astronauten und Geophysiker, der 2011 zu einer sechsmonatigen Mission zur Raumstation ISS aufbrach und 2018 dort weitere sechs Monate verbrachte, erhält am Sonntag im Zeppelin Museum die Goldene Medaille der Humboldt Gesellschaft. Wie das Museum mitteilt, gehört er „zu den wenigen Menschen, die ihr Leben seit über zehn Jahren sowohl auf der Erde als auch im Weltall verbringen“. Als Astro Alex lasse der ESA-Astronaut seine rund eine Million Follower auf seinen Social-Media-Kanälen an Einblicken, Gedanken und Erfahrungen teilhaben. Das mache ihn populär.

Die Humboldt-Gesellschaft ehrt ihn nun als herausragenden Wissenschaftler. „Wir haben die Bodensee-Region als Tagungsort ausgewählt, weil sie zu den innovativsten Regionen Europas gehört“, erklärt Jochen Schauenburg, Vorsitzender der Humboldt-Gesellschaft. Die Verleihung findet als Höhepunkt der Tagung statt. Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums, freut sich, Gastgeberin der Verleihung zu sein. „Dass Immenstaad bis heute ein Standort für Raumfahrttechnologien ist, geht auf Graf Zeppelin zurück, der 1910 eine Versuchsabteilung ins Leben rief, der Claude Dornier vorstand. Daher freuen wir uns sehr darauf, die Humboldt-Gesellschaft und Alexander Gerst bei uns zu Gast zu haben.“

Als Copilot bricht Gerst zu einem Zeppelinflug auf

Alle Vorträge, die im Rahmen der Tagung stattfinden, sowie die Verleihung der Goldenen Medaille sind öffentlich und können kostenfrei besucht werden. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der gesamten Tagung erfolgt per E-Mail an schatzmeister@humboldt-gesellschaft.org. Im Anschluss an die Verleihung folgt eine Führung durch das Museum. Anschließend wird Gerst, der selbst auch Pilot ist, am Flugplatz Friedrichshafen als Copilot an einem Flug mit dem Zeppelin NT teilnehmen.