Er ist rund, er kann frei fliegen und ist mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet: Cimon 2 hat laut einer Mitteilung von Airbus seine Fähigkeiten an Bord der Internationalen Raumstation ISS in ersten Tests erfolgreich demonstriert. Seine Funktionalität stellte er in der Interaktion mit dem ESA-Astronauten Luca Parmitano unter Beweis. Cimon 2 war Anfang Dezember vom Kennedy-Space-Center in Florida gestartet.

Die Idee hinter Cimon Cimon ist ein in Deutschland entwickeltes und gebautes Technologie-Experiment zur Unterstützung und Effizienzsteigerung der Arbeit eines Astronauten. Cimon kann Informationen, Anleitungen zu wissenschaftlichen Experimenten und Reparaturen darstellen und erklären. Ein Vorteil ist, dass der Astronaut beide Hände frei hat, weil er mithilfe der Sprachsteuerung auf Dokumente und Medien zugreifen kann, schreibt Airbus über die Funktionsweise von Cimon.

Sein Vorgänger war im November 2018 vom deutschen Astronauten Alexander Gerst, bekannt als Astro-Alex, erstmals auf der ISS in Betrieb genommen worden. Der am Bodensee entwickelten Assistenzroboter erkannte Alexander Gerst und stellte auf der ISS weitere Fähigkeiten unter Beweis.

Friedrichshafen "Wach auf, Cimon!" Alexander Gerst nimmt den am Bodensee entwickelten Assistenzroboter erstmals auf der ISS in Betrieb

Bei Cimon 2 wurden unter anderem die autonomen Flugfähigkeiten sowie die Sprach-Steuerung der Navigation und die Erteilung von Aufgaben getestet. Dank der absoluten Navigation im Raum kann Cimon 2 durch verbale Befehle zu einem bestimmten Ort gelangen. Eine weitere Aufgabe war es laut der Pressemitteilung von Airbus, auf Kommando Fotos und Videos im europäischen Modul der ISS aufzunehmen und diese dem Astronauten anschließend zu zeigen. Mit diesen Fähigkeiten wird der Assistenzroboter in der Zukunft wissenschaftliche Experimente auf der ISS unterstützen können.

Entwicklung und Team Ein rund 50-köpfiges Projektteam hat ab August 2016 knapp zwei Jahre an der Realisierung von Cimon 1 gearbeitet. Der Prototyp des Technologie-Experiments war vom 2. Juli 2018 bis zum 27. August 2019 auf der ISS und hatte am 15. November 2018 seine 90-minütige Weltpremiere mit dem deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst. Cimons Name erinnert nicht zufällig an „Professor Simon Wright„, den robotischen Assistenten – das „fliegende Gehirn“ – aus der japanischen Science-Fiction-Serie „Captain Future“. Nach der erfolgreichen Mission von Cimon 1 wurde der erste europäische autonome Roboter der astronautischen Raumfahrt zum deutschen Kulturgut ernannt und kehrte zur Erde zurück. Cimon 2 wurde laut Pressetext in weniger als einem Jahr von 20 Mitarbeitern realisiert.

Die aktuelle Version verfüge außerdem über sensiblere Mikrofone und einen weiterentwickelten Orientierungssinn als sein Vorgänger. Auch die KI-Fähigkeiten und die Stabilität der komplexen Software-Anwendungen seien erheblich verbessert worden. Zudem konnte die Autonomie des batteriebetriebenen Assistenten um etwa 30 Prozent erhöht werden. Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Erforschung möglicher Stressreduktion durch einen intelligenten Assistenten. Cimon könnte als Partner und Begleiter Astronauten bei ihrem hohen Pensum an Experimenten, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten unterstützen und dadurch Stress reduzieren.