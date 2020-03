Die „sich immer mehr verschärfenden Entwicklungen bei der Verbreitung des Coronavirus Covid-19“ haben die Messe Friedrichshafen nach deren Mitteilung vom Mittwoch zu einer weiteren schwerwiegenden Entscheidung gezwungen: „Die Tuning World Bodensee kann nicht im geplanten Zeitraum 30. April bis 3. Mai 2020 stattfinden.“

Friedrichshafen Nach Aqua-Fisch und IBO: Messe Friedrichshafen verschiebt auch die Aero Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben bis zum Schluss gehofft und sehr gekämpft, aber die Verschärfung der aktuellen Lage bei der Verbreitung des Coronavirus führt dazu, dass wir die Tuning World Bodensee nicht durchführen können.“ Klaus Wellmann , Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen

Party zur 18. Auflage der Tuning-Messe erst 2021

Kaum jemand habe sich vor ein paar Wochen noch vorstellen können, dass ein Coronavirus die gesamte Welt durcheinander bringe, wird Projektleiter Dirk Kreidenweiß in dem Pressetext der Messe zitiert. „Wir hatten voller Energie, mit viel Liebe und Herzblut ein wunderschönes Konzept erarbeitet und hätten so viele Fahrzeuge wie noch nie in den Hallen gezeigt. Doch in den letzten Tagen haben sich die Ereignisse und die damit verbundenen Stimmungsbilder förmlich überschlagen.“ Die Party zum 18. Geburtstag der Tuning World Bodensee müsse jetzt leider auf nächstes Jahr verschoben werden.