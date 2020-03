Zwei Messeveranstaltungen in Friedrichshafen werden aufgrund des sich auch in Süddeutschland ausbreitenden Coronavirus abgesagt, wie Messesprecher Wolfgang Köhle am Donnerstag auf Anfrage bestätigte. Betroffen sind die Aqua-Fisch, die am Freitag, 6. März beginnen sollte, und die Frühjahrsmesse IBO, die in dritten Märzwoche auf dem Programm stand. Beide Messen sollen zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.

Friedrichshafen Update: Coronavirus erreicht Friedrichshafen: Ein Mann ist erkrankt, Behörden prüfen weiteren Verdachtsfall, elf MTU Azubis und ihre Mitschüler sind in Quarantäne Das könnte Sie auch interessieren

Zwei externe Veranstalter haben ihre Messen bereits abgesagt

Es sind nicht die ersten Messe-Veranstaltungen, die angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in Friedrichshafen abgesagt wurden. Bereits Ende vergangener Woche war die „all about automation“, eine zweitägige Fachmesse für Industrie-Automatisierung, verschoben worden. Sie soll nach Veranstalterangaben nun am 1. und 2. Juli stattfinden. Noch kein neues Datum gibt es für die „Bildung & Karriere Bodensee„. Die zweitägige Bildungsmesse sollte am Freitag und Samstag, 6. und 7. März erstmals stattfinden.

Pferd Bodensee: Neun Aussteller sagten wegen Cororavirus ab

Die Messe Pferd Bodensee fand am vergangenen Wochenende noch statt. Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Messe wurden mit 30 700 Besucher rund 3000 weniger als 2018 gezählt. Neun Aussteller hatten nach Messeangaben wegen des Coronavirus auf ihre Teilnahme verzichtet.

Bodenseekreis Mehr als 30 000 Besucher bei der Pferd Bodensee – neun Aussteller sagen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.