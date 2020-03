Bodenseekreis vor 1 Stunde

Mehr als 30 000 Besucher bei der Pferd Bodensee – neun Aussteller sagen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab

Wegen der weltweiten Ausbreitung des Erregers sind in den vergangenen Tagen immer wieder Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Die Pferd Bodensee fand am Wochenende hingegen statt. Nach Angaben der Veranstalter wurden dafür besondere Schutzvorkehrungen getroffen. 430 Aussteller haben auf dem Messegelände in Friedrichshafen neue Trends rund um die Themen Pferdesport, Pferdezucht und Haltung vorgestellt. 30 700 Besucher (2018: 33 900 Besucher) kamen zur Messe an den Bodensee. Eine Übersicht in Bildern.