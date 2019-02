Die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion wird den Friedrichshafener Bodensee-Airport ab Juni mit vier wöchentlichen Flügen nach Palma de Mallorca bedienen. Laut Mitteilung der Flughafen Friedrichshafen GmbH werde Laudamotion mit Flügen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag ab dem 13. Juni den Bodensee-Airport mit der Balearen-Insel verbinden.

Mit der sofortigen Buchbarkeit dieser Flüge sei eine Verkaufsaktion verbunden, bei der die Tickets (one-way) bereits ab 19,99 Euro erhältlich seien. Die österreichische Airline werde auf der Strecke Flugzeuge vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzplätzen einsetzen.

Laudamotion startete im Frühjahr 2018 ihren Flugbetrieb, seit Januar 2019 ist sie eine Tochtergesellschaft der irischen Fluggesellschaft Ryanair. Die Flotte der Laudamotion bestehe derzeit aus 25 Airbus A 320-Flugzeugen. Das Streckennetz decke vor allem europäische Destinationen und Urlaubsziele im Mittelmeerraum ab. Basisflughäfen sind Düsseldorf, Stuttgart, Wien und Palma de Mallorca.

Andreas Gruber, Chef von Laudamotion: „Laudamotion setzt auf Wachstum und aus diesem Grund haben wir insgesamt vier Flugzeuge in Palma de Mallorca stationiert. Jetzt freuen wir uns, dass diese zusätzlichen Kapazitäten es uns ermöglichen, ab Juni vier Mal die Woche zum Bodensee-Airport zu fliegen.“

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH, ergänzt: „Mit dem Angebot von Laudamotion als Tochter der Ryanair erweitert der Bodensee-Airport seinen maßvollen Einstieg in das Low-Fare-Segment. Mit diesem dynamisch wachsenden Segment werden neue Kundensegmente erschlossen, die auch von günstigen Tarifen angesprochen werden. Damit werden die klassischen touristischen Verkehre der Reiseveranstalter ergänzt. Der Markt der Bodensee-Region bietet für zusätzliche Charterflugangebote weiterhin große Potenziale, an deren Wiedererschließung nach der Germania-Insolvenz parallel intensiv weitergearbeitet wird."

Das gesamte Angebot der Laudamotion Flüge ab Friedrichshafen ist unter www.laudamotion.com buchbar.

Außerdem werde die Fluggesellschaft Bulgarian Air Charter vom 6. Juni bis 19. September im Auftrag aller namhaften Reiseveranstalter Flüge zwischen Friedrichshafen und Varna/Bulgarien anbieten. Jeweils an Donnerstagen werde ein Airbus A 320 auf der Strecke zum Einsatz kommen. An der bulgarischen Schwarzmeerküste liegt das bekannte Feriengebiet „Goldstrand“. Buchungen seien über alle namhaften deutschen Reiseveranstalter, in Reisebüros und über die Reiseportale möglich.