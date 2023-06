Auf dem Modellflugplatz im Ried bei Wittenhofen haben Mitglieder des Modellflugclubs Friedrichshafen-Deggenhausertal für ihr Hobby geworben. Besucher von neun bis 99 Jahren waren willkommen und haben Eindrücke vom Modellflugsport gewonnen. Unter der überschaubaren Anzahl Interessierter, für die auch Kaffee und Kuchen bereitstanden, war beispielsweise Matthias Schindler aus Friedrichshafen. Gern nahm er das Angebot an, sich während des sogenannten Lehrer-Schüler-Betriebs mit dem Steuern eines Modellflugzeugs vertraut zu machen.

Lehrer Uwe Pleyer, Modellflugclub, erklärte Schindler das Flugzeug, dessen Flugeigenschaften sowie die Funktionen der Fernsteuerung. Sowohl der Lehrer als auch der Schüler erhielten je ein Steuergerät. Wobei der Lehrer die Steuerung des Schülers jederzeit übernehmen konnte, um einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten. Zunächst wurde das Flugzeug mit Motorkraft auf Höhe gebracht. Dann durfte Matthias Schindler übernehmen und auf Anweisung von Pleyer diverse Manöver fliegen. „Ich hatte ja keine Erfahrung, es war das erste Mal, dass ich ein Modell gesteuert habe“, sagte Schindler. Es sei etwas kompliziert gewesen, aber es habe Spaß gemacht. Und er habe großes Interesse an der Modellfliegerei. „Außerdem ist der Modellbau seit Jahren mein Hobby, wenn auch bei Modelleisenbahnen“, erzählte Schindler. Er werde auf jeden Fall wieder kommen.

Hubert Schenzle aus Wittenhofen – seit zig Jahren Mitglied im Club, 18 Jahre als Vorsitzender aktiv – sagte: „Bei uns gibt es keine Modelle mit Verbrennungsmotor mehr, wir fliegen ausschließlich elektrisch.“ Der Club hat auf der kleinen Vereinshütte am Flugplatz eine kleine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher installiert, sodass die Akkus der Flugzeuge aufgeladen werden können. So ist der Flugbetrieb nicht nur recht leise, sondern auch umweltschonend.

„Wir haben derzeit 38 Mitglieder und freuen uns über jedes neue Mitglied. Deshalb haben wir auch den Modellflugtag anberaumt“, erzählte der Vorsitzende Harald Sorg aus Untersiggingen. Der 1972 gegründete Verein hat 2022 also 50. Geburtstag gefeiert. Zuvor war Modellflug in Friedrichshafen geduldet worden. Dann war das nicht mehr möglich und so seien bei der Suche nach brauchbaren Plätzen der Verein im Deggenhausertal und ein weiterer in Unterteuringen gegründet worden. Im Tal fühle man sich sehr wohl und komme mit den Nachbarn gut zurecht, so Sorg. Man habe eine Aufstiegserlaubnis bis zu 300 Meter und es seien vom Regierungspräsidium Korridore festgelegt worden, in denen die Flugzeuge unterwegs sein dürfen. Auch Drohnenflüge seien in diesem Bereich erlaubt. Mitglieder des Modellflugclubs, regelmäßig an den Ferienspielen beteiligt, hoffen auf neue, junge Mitglieder.