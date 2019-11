Gruppe und Auftritte

Die Improvisationen der Gruppe Utobia werden mit der Ästhetik des klassischen und modernen Stücketheaters angereichert – so gehört die Gruppe zu den wenigen Improgruppen, die Requisiten und Kostüme mit einbinden. Aus all diesen Zutaten entsteht dann bei den Auftritten jedes Mal eine einzigartige Welt – Utobia. In Deggenhausertal waren fünf Schauspieler, drei Musiker und ein Moderator vor Ort. Am 20. und 21. Dezember bietet die Gruppe im Atrium und Friedrichshafen eine große Weihnachtsshow. Informationen im Internet: http://www.utobia.eu