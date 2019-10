Einen neuen kulturellen Höhepunkt bietet der Förderverein der Grundschule Deggenhausertal mit der Impro-Show „Utobia im Tal der Liebe“. Am Freitag, 22. November, um 20 Uhr wird das Publikum im Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen zum Regisseur von witziger, improvisierter Comedy, denn die Schauspieler der Friedrichshafener Theatergruppe Utobia, die aus Deutschland und Österreich stammen, spielen Stücke, die sie aus Zurufen der Zuschauer spontan kreieren.

Szenenfoto der Gruppe des Improvisations-Tehaters Utobia aus Friedrichshafen. | Bild: privat

„Alle unsere Geschichten auf der Bühne entstehen aus dem Moment. Jede Show ist eine Überraschung, für die Zuschauer wie für uns“, beschreibt die Gruppe ihr Konzept. Neben der schnellen, witzigen Impro-Comedy experimentiert sie gerne mit vielen Formen aus der reichhaltigen Welt des Improvisationstheaters. Besonders mag die Gruppe berührende Geschichten sowie alle Spielarten der improvisierten Musik, weshalb die Musiker essenzieller Teil des Ensembles sind. Die Improvisationen werden mit der Ästhetik des klassischen und modernen Stücketheaters angereichert. Aus all diesen Zutaten entstehe dann bei den Auftritten eine jedes Mal neue, einzigartige Welt – Utobia eben.

Zeit für etwas Neues

Der Schulförderverein hatte vier Jahre in Folge Poetry-Slam-Shows erfolgreich angeboten. Jetzt wollen die Verantwortlichen etwas Neues ausprobieren. „Nachdem wir im vergangenen Jahr mit Wolfgang Heyer als Moderator und internationalen Slammern gewissermaßen die Bundeliga des Poetry-Slam erreicht hatten, wünscht sich das Publikum jetzt mal was anderes“, erklärt Vereinsvorsitzende Susanne Müller. Über Claudius Jehle vom Golfclub seien sie auf die Utobia-Gruppe aus Friedrichshafen gekommen und alle sind sehr gespannt, wie sich die Impro-Show entwickeln wird. Mit dem Erlös wird der Förderverein wieder verschiedene Projekte der Schule unterstützen, bedürftige Familien bei Landschulaufenthalten oder eine Fahrt zum Theater in Sigmaringen. Der Vorverkauf für die Impro-Show läuft. Karten gibt es über sfvdtal@mailbox.org, Telefon 0 75 55 /91 96 02 oder bei der Grundschule Deggenhausertal unter 0 75 55/1309.