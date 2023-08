Geht man nach seinem Social-Media-Account, scheint es Wincent Weiss in Friedrichshafen gefallen zu haben. Die Bilder zeigen ihn nicht nur auf der Bühne oder lachend mit seinem Team im Backstage-Bereich des Graf-Zeppelin-Hauses. Zusammen mit dem Sänger seiner Vorband kühlte er sich zwischendurch im Bodensee ab. „Es war so schön“, „toller Abend“ oder „ich komme wieder“ kommentieren auch seine Fans unter den Beiträgen zum Konzert.

Die Open-Air-Reihe FN:POP fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Gemeinsam hatten Graf-Zeppelin-Haus (GZH), Kulturhaus Caserne und Vaddi Concerts das neue Format entwickelt, das an die Innenhofkonzerte der Caserne, aber auch die Open-Airs auf dem Freigelände am GZH anknüpfen sollte. Die Idee: vier Konzerte an zwei unterschiedlichen Locations. Bereits Anfange Juli standen Lotte und die Schweizer Kult-Rocker von Gotthard im Fallenbrunnen auf der Bühne. Mit Wincent Weiss und Lea endete die Open-Air-Reihe am vergangenen Wochenende in Friedrichshafen.

Die Schweizer Kult-Rocker von Gotthard spielten vor 1000 Besuchern im Fallenbrunnen. | Bild: Lena Bruder

Rund 10.000 Besucher bei den Konzerten

„Insgesamt besuchten 10.500 Gäste die Konzerte von FN:POP“, erklärt die Häfler Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Anfrage. Das Konzert von Wincent Weiss sei mit 4800 Gästen ausverkauft gewesen. „Zum Konzert von Lea kamen 4000 Besucherinnen und Besucher‘, so Stadtsprecherin Andrea Kreuzer. Die Konzerte im Innenhof der Caserne waren aus Sicht der Veranstalter ebenfalls sehr erfolgreich: „Gotthard war mit über 1000 Gästen ausverkauft. Zum Konzert von Lotte kamen 700 Zuschauerinnen und Zuschauer“, zählt Kreuzer weiter auf.

Auch Lotte feierte diesen Sommer mit ihren Fans im Kulturhaus Caserne. | Bild: Kristijan Cajic

Es herrschte eine entspannte und fröhliche Atmosphäre bei den Konzerten, freut man sich bei der Stadt. Auch das Wetter habe mitgespielt und sowohl die Künstlerinnen und Künstler, als auch die Gäste genossen das traumhafte Ambiente auf dem Freigelände beim Graf-Zeppelin-Haus und die einzigartige Atmosphäre im Innenhof der Caserne. „Erfreulich war auch, dass viele Gäste unserem Rat gefolgt sind, und an diesem Wochenende ohne Auto zum Konzert beim Graf-Zeppelin-Haus gekommen sind – so gab es keine Stauprobleme“, betont Andrea Kreuzer weiter.

Pünktlich um 22 Uhr war Schluss

Nach knapp zwei Stunden verabschiedete sich Wincent Weiss am Freitag pünktlich um 22 Uhr von der Bühne. Auch Lea beendet ihr Konzert am Folgeabend kurz vor 22 Uhr. Während nach der Premiere der GZH-Open-Airs 2018 noch eine große Lärmschutzdebatte die Planungen geprägt hatte, Anwohner gar mit einem Rechtsstreit wegen Lärmbelästigung gedroht hatten, hatte eine solche dieses Jahr vor den Konzerten nicht stattgefunden. Nach Angaben der Stadt hatten die Verantwortlichen frühzeitig den Kontakt zu den Anwohnern gesucht und sie über die Planungen informiert.

Das Lea-Konzert bot eine beeindruckende Kulisse mit 4000 Zuschauern direkt am Bodenseeufer. | Bild: Jäckle, Reiner

Und nach den Konzerten? „Ging nach unserer Kenntnis bisher nur eine Beschwerde ein“, erläutert Andrea Kreuzer auf Anfrage. Auch in den sozialen Netzwerken fand es zumindest ein User zu laut. Die große Mehrheit der Nutzer springt hingegen den Veranstaltern zur Seite und betont: „endlich mal was los“, „war doch kaum was zu hören“ oder „sitzen auf der Terrasse und hören gerne zu“.

Auch Lea war am Wochenende am Bodensee zu Gast. | Bild: Jäckle, Reiner

2024 soll es weitergehen

Schon jetzt steht fest: Auch im Sommer 2024 soll FN:POP wieder an den Start gehen. Die Verantwortlichen des Graf-Zeppelin-Hauses, von Vaddi Concerts und des Kulturhauses Caserne wollen das Konzept nach Angaben der Stadtverwaltung gemeinsam fortsetzen und weiterentwickeln. Details, wer bei der Open-Air-Reihe im nächsten Sommer auf der Bühne stehen könnte, gibt es hingegen noch nicht.