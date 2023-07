Nachdem es bereits über den Schwarzwald gezogen war, ging das Sommergewitter am Dienstagabend gegen 22 Uhr den Bodensee mit heftigem Sturm, der laut Deutschem Wetterdienst stellenweise sogar in Orkanböen endete, los. Gegen 23 Uhr wurde sogar vor extremen Unwettern in der höchsten Warnstufe 4 gewarnt. Besonders betroffen: die beiden Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg.

Umgestürzte Stühle am Mantelhafen in Überlingen. | Bild: Cian Hartung

Polizei: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Mittwochmorgen berichtet, waren zahlreiche Straßen in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg sowie dem Bodenseekreis durch umgestürzte Bäume blockiert. „Sie sorgten für Beschädigungen und Unfälle, bei denen teils hoher Sachschaden entstanden ist“, heißt es im Polizeibericht. In einigen Orten sei es in Folge des Sturms zu Stromausfällen gekommen.

Die Feuerwehren im Landkreis mussten zwischen Ausbruch des Unwetters bis 9 Uhr am Mittwochmorgen rund 300 Mal ausrücken, so die Zahlen der integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben.

Kreis Ravensburg: Rollerfahrer in Lebensgefahr

Auf der L 260 zwischen Aitrach und Aichstetten (Landkreis Ravensburg) verunglückte laut Polizei gegen 23.15 Uhr der Fahrer eines dreirädrigen Rollers schwer. Der 53 Jahre alte Mann habe während der Fahrt nach Aichstetten offenbar einen auf der Straße liegenden Baum zu spät erkannt und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde er schwer von einem Ast verletzt. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, aktuell besteht nach Angaben der Polizei noch Lebensgefahr. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme und der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

Die Spuren des Unwetters sind auch noch an den Bahngleisen gut sichtbar, wie hier an der Haltestelle Landratsamt in Friedrichshafen. | Bild: Wienrich, Sabine

Meersburg: Autofahrer haben großes Glück

Die Feuerwehr Meersburg fuhr in der Nacht mit zeitweise bis zu 30 Feuerwehrleuten 15 Einsätze und am Mittwochmorgen nochmals zwei. Besonders war der Einsatz auf der Straße zwischen Unteruhldingen und Meersburg: Zwei Autos waren von umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Laut Feuerwehr-Pressesprecher Sebastian Kolbe hatten die Bäume jeweils einen Durchmesser von 30 bis 40 Zentimetern. Gemeinsam mit der Uhldinger Wehr war man mehrere Stunden vor Ort beschäftigt. „Die Autofahrer hatten viel Glück“, sagt Kolbe. Ein Baum lag vor, einer hinter den Fahrzeugen. Das hätte anders ausgehen können. So wie an anderer Stelle im Stadtgebiet, wo ein Baum auf einem Auto zum liegen kam. Auch dort wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Meersburger und Uhldinger Feuerwehrleute befreien Autofahrer. Sie sind auf der Unteruhldinger Straße von umgestürzten Bäumen eingeschlossen. | Bild: Feuerwehr Meersburg

Ravensburg: Stromleitung abgerissen – B30 gesperrt

Schwierigkeiten bereitete laut Polizei auch eine abgerissene Stromleitung über der B 30 bei Ravensburg. Für die Beseitigungsarbeiten musste die Bundesstraße zwischen den Abfahrten Ravensburg-Nord und -Süd von 23 Uhr bis 2.30 Uhr voll gesperrt werden. Auf die Stromleitung an der Bahnstrecke zwischen Hergatz und Kißlegg fiel ebenfalls ein Baum und verursachte Sachschaden, berichtet die Polizei. Auch am heutigen Mittwoch gehen die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Sturm weiter. „Viele Blockaden und Schäden wurden erst am Mittwoch bei Tageslicht entdeckt, sodass die Einsatzkräfte nach wie vor stark gefordert sind“, heißt es weiter im Polizeibericht.

Friedrichshafen: Mehrere Blitzeinschläge

„Nach ersten Informationen der Feuerwehr Friedrichshafen gab es gestern Nacht mehrere Blitzeinschläge und umgestürzte Bäume. Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz“, teilt eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen am Mittwochmorgen mit. Auch bei umgestürzten Baugerüsten waren Helfer in der Nacht im Einsatz, so eine Mitteilung des Kreisfeuerverbands. Vereinzelt gibt es auch am Mittwochmittag noch Absperrungen, zum Beispiel in der Leutholdstraße, wo ein MTU-Hallendach beschädigt wurde.

Im Uferpark muss nach dem Sturm eine alte Platane gefällt werden, die unweit der Festmeile des Seehasenfests, steht. | Bild: Lena Reiner

Im Uferpark sind die Mitarbeiter der Städtischen Baubetriebe unterwegs, um die Spuren der Sturmnacht zu beseitigen. Baumpfleger müssen hier und in Fischbach alte Bäume fallen, die vom Sturm zerstört wurden. Am Donnerstag beginnt das Seehasenfest, viele Buden und Stände sind bereits aufgebaut.

Die Straßen sind am Mittwochmorgen in Friedrichshafen weitestgehend frei, die Fahrradwege hingegen noch nicht. | Bild: Wienrich, Sabine

Eine Stunde Stromausfall in Markdorf

Kurz nach dem ersten Gewitter fiel im Markdorf gegen 22.30 Uhr der Strom für etwa eine Stunde aus. Wie Netze BW am Mittwochmittag meldet, führten umgestürzte Bäume in Freileitungen und umgeknickte Holzmasten zu Stromausfällen in über 100 Kommunen ihres Gebiets.

„Ab etwa 22 Uhr liefen die Störungsmeldungen zum Teil im Minutentakt bei uns ein“, berichtet Richard Huber, Leiter Betrieb Strom- und Gasnetze bei der Netze BW: „Wir konnten den Weg, den der Sturm durch das Land von West nach Ost genommen hat, anhand der Störungsanzeigen am Bildschirm nachvollziehen.“ In den meisten Fällen sei die Stromversorgung innerhalb kurzer Zeit wieder hergestellt gewesen, heißt es in der Pressemeldung von Netze BW.

„Wir waren auch im Feuerwehrhaus betroffen, haben aber einen Notstromaggregator“, erklärt Martin Scheerer, Sprecher der Feuerwehr Markdorf. Etwa elf Einsätze meldet die Feuerwehr Markdorf. „Das Meiste waren umgestürzte Bäume auf Straßen“, berichtet Scheerer, „Verletzte gab es zum Glück nicht.“ Auch Blitzeinschläge oder voll gelaufene Keller habe es in Markdorf und Umgebung nicht gegeben. Allerdings sei die Feuerwehr auch am Mittwochmorgen noch im Einsatz.

Christian Bühler, Mitarbeiter des Betriebshofs in Überlingen, wuchtet Äste und Laub in einen Container. | Bild: Cian Hartung

Überlingen: Spuren der Nacht werden beseitigt

Äste zersägen und einsammeln, Blätter wegkehren: Am frühen Mittwochmorgen sind die Mitarbeiter des Betriebshofs Überlingen schon voll im Einsatz, denn auch in Überlingen hat es heftig gestürmt. In der Innenstadt sind die Spuren der Nacht noch gut sichtbar.

Bayat Hasan, Mitarbeiter des Betriebshof Überlingen, räumt Laub und Äste vom Unwetter auf. | Bild: Cian Hartung

In der Nacht musste die Freiwillige Feuerwehr 15 Mal in der Kernstadt und in die Teilorte ausrücken. Hintergrund der Einsätze steckten sowohl umgestürzte Bäume, Äste oder Bauzäune als auch ein havariertes Boot ohne Besatzung in Sipplingen, wo die Überlinger zur Hilfe kamen. Wie der Sipplinger Feuerwehr-Kommandant Mirko Schirmmeister erklärte, hätten die Helfer noch zwei weitere unbemannte Boote an Land gebracht, die drohten, im Bojenfeld nahe des Ufers zu sinken.

Ravensburg meldet massive Schäden

Wie die Stadt Ravensburg am Mittwochmorgen mitteilt, hat das Unwetter auch im gesamten Stadtgebiet Ravensburg „massive Schäden an den Bäumen und in den Grünanlagen“ angerichtet. Die Mitarbeiter des Betriebshofes Ravensburg seien noch im Einsatz, um zunächst die Straßen soweit frei zu räumen, dass der Verkehr fließen kann. „Weitere Aufräumarbeiten werden wohl erst morgen beginnen können“, heißt es in der Medienmitteilung. In Meckenbeuren Am sicherte die Freiwillige Feuerwehr zudem einen umgefallenen Strommast. „Nach bisherigem Wissensstand kamen durch das Unwetter aber keine Personen zu Schaden“, so die Bilanz vom Kreisfeuerwehrverband.

Auch in den kommenden Tagen soll es zu Gewittern kommen. Der Verband bittet daher darum, die Wetterwarnungen zu beachten. Das Forstamt des Bodenseekreises bittet außerdem die Bürger, in den kommenden Tagen von Waldbesuchen vor allem im Raum Friedrichshafen und Markdorf abzusehen. „Hier ist die Gefahr durch entwurzelte und schiefstehende Bäume und lose Äste in den Baumkronen sehr hoch“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in den anderen Wäldern im Landkreis sei erhöhte Vorsicht geboten.