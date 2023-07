Die Aufräumarbeiten nach dem schweren Unwetter in der Nacht laufen zwischen Sipplingen und Friedrichshafen. Vor allem Bäume wurden beschädigt. Auch auf dem Seehasenfest-Gelände in Friedrichshafen gibt es Schäden.

Immenstaad

Bild: Benjamin Schmidt

Am Immenstaader Bodenseeufer wurden Bäume beschädigt.

Bild: Benjamin Schmidt

Das große Seilklettergrüst ist komplett zerstört.

Bild: Benjamin Schmidt

Bild: Benjamin Schmidt

Bild: Benjamin Schmidt

Bild: Benjamin Schmidt

Die Aufräumarbeiten laufen auch hier.

Friedrichshafen

Bild: Lena Reiner

Vereinzelt hat auch der Seehasenfestaufbau Schaden davongetragen.

Bild: Lena Reiner

Bild: Lena Reiner

Die ausgetrockneten und daher wenig elastischen Bäume sind die Hauptleidtragenden des Unwetters im Uferpark.

Bild: Wienrich, Sabine

Die Spuren des Unwetters sind auch noch an den Bahngleisen gut sichtbar, wie hier an der Haltestelle Landratsamt in Friedrichshafen.

Bild: Lena Reiner

Bild: Lena Reiner

Bild: Lena Reiner

Bild: Lena Reiner

Bild: Lena Reiner

Bild: Lena Reiner

Bild: Wienrich, Sabine

Die Straßen sind am Mittwochmorgen im Bodenseekreis weitestgehend frei, die Fahrradwege hingegen noch nicht.