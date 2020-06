„Ich freue mich über das Vertrauen der Delegierten und auf meine neue Aufgabe“, wird Sommer, bislang Zweite Bevollmächtigte, in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft zur Delegiertenversammlung zitiert. Das neue Geschäftsführungs-Trio am Bodensee komplettieren demnach Frederic Striegler als neu gewählter Zweiter Bevollmächtigter beider Geschäftsstellen und Kassierer Raoul Ulbrich.

„Die Corona-Krise droht auch in unserer Region eine tiefe Wirtschaftskrise zu verursachen. Gleichzeitig stehen unsere Branchen vor einem massiven Technologiewandel. In so einer Phase sind wir als IG Metall besonders gefordert: Sichere Arbeitsplätze und gute Einkommen gibt es nur mit einer starken Gewerkschaft.“ Helene Sommer

Nach acht Jahren als Erster Bevollmächtigter und mehr als 20 Jahren hauptamtlicher Tätigkeit für die IG Metall geht Enzo Savarino in den Ruhestand, teilt die Gewerkschaft weiter mit. „Enzo Savarino gilt unser aller Dank und großer Respekt. In unzähligen Auseinandersetzungen hat er mit und für die Kolleginnen und Kollegen in unseren Betrieben viel erreicht und hinterlässt zwei kampfbereite und gut aufgestellte Geschäftsstellen“, so Sommer.

Die Delegiertenversammlungen wählten zudem die Leitungsgremien der IG Metall vor Ort. Den Ortsvorständen gehören jeweils 13 Kollegen aus den Betrieben der Geschäftsstellen an. Ortsvorstandmitglieder der Geschäftsstelle Singen Anja Degen (Allweiler), Stefan Gajer (Allweiler), Salvatore Valentino (Amcor), Luis Brito (Amcor), Thomas Fischer (Fondium), Jürgen Bausch (Fondium), Lore Dizinger (Worldline), Uwe Wiedenbach (Siemens), Bernhard Widmann (Constellium), Manuela Schulz (Constellium), Thomas Fuchs (3A), Benjamin Steinke (Klöber), Thomas Kummnik (BCS) Ortsvorstandsmitglieder der Geschäftsstelle Friedrichshafen Oberschwaben Achim Dietrich ( ZF ), Roberto Salerno (ZF), Achim Zinser (MTU), Claudia Rankel (MTU), Herbert Bayer (Robert Bosch), Arnim Eglauer (Airbus), Thomas Weber (Step-G), Martin Klebusch (Waldner Labor), Gabriele Süß-Köstler (DGH), Janusz Eichendorff (Hymer), Kerim Özel (Pfleiderer), Joachim Neubauer (Myonic), Astrid Butscher (Rafi)

Mit der gemeinsamen Geschäftsführung der beiden IG-Metall-Geschäftsstellen soll die bislang zwölfjährige Zusammenarbeit weiter intensiviert werden, heißt es weiter. Insgesamt vertrete die IG Metall am Bodensee die Interessen von mehr als 23 000 Mitgliedern.