Ja, der Bodensee ist schön! Und noch schöner ist ein Sonnenuntergang am Bodensee. Das wollte ein Fußgänger seiner Bekannten am Mittwochabend im Videotelefonat zeigen. Für eine besonders schöne Sicht auf den See beugte sich der Fußgänger über eine Brüstung an der Fahrbahn der B 31 bei Überlingen-Nußdorf – und verursachte prompt einen Unfall.

Beim Unfall niemand verletzt

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, vermutete eine 26-jährige Autofahrerin einen Suizidversuch und bremste deswegen stark ab. Der nachfolgende Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto der 26-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten sowie der Fußgänger blieben bei der Kollision unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Um die beiden Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Weil der Fußgänger sich neben der Fahrbahn der Bundesstraße befand, als er sich über die Brüstung beugte, erwartet ihn kein Bußgeld.