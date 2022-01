Ja, es ist kalt, oft trüb und gefühlt noch immer viel zu lange dunkel. Oft genug bahnt sich die Sonne aber ihren Weg durch das Grau. Und überhaupt kann Winter ja auch echt schön sein. Das dokumentiert eine Auswahl an Bildern, die Leser im Januar im Bodenseekreis gemacht haben.

Bild: Tobias Kanacher (Leserreporter)

Dieser Ausblick hat doch fraglos etwas Verheißungsvolles: Das Jahr war erst wenige Tage alt, als dieses Foto an der Promenade in Hagnau entstand.

Bild: Josef Buser (Leserreporter)

Wintervergnügen mit Seeblick: Zumindest in höheren Lagen, hier: bei Heiligenberg, reichte der Schnee am 8. Januar für Rodelpartien.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Was Leserreporter Reinhold Köfer zu diesem Bild schreibt, das am 13. Januar am Hagnauer Bodenseeufer entstanden ist, gilt derzeit in vielerlei Hinsicht: „Wir sind uns wohl alle einig, dass es wahre Kunst ist, etwas in der Waage zu halten.“

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Selber See, selber Fotograf, anderer Uferabschnitt – und zwar in Fischbach: Dort haben sich am 17. Januar gewiss nicht nur diese Schwäne an der Aussicht erfreut. „Die ständig wechselnden Wolkenkonstellationen sorgten für beeindruckende Motive, was natürlich das Fotografenherz höherschlagen lässt“, schildert Reinhold Köfer.

Bild: Cäcilie Metzger (Leserreporterin)

Sonnenuntergänge können natürlich nicht nur am Bodensee traumhaft sein, diesen Moment hat Cäcilie Metzger am 16. Januar am Schlosssee festgehalten.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bei einem Spaziergang von Unteruhldingen nach Seefelden sind die beiden Bilder ober- und unterhalb dieses Textes entstanden. „Es ist derzeit unbeschreiblich spektakulär am See, wenn die Wolkendecke am richtigen Ort zur richtigen Zeit Lücken bekommt“, beschreibt Reinhold Köfer.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Der erste Monat des noch jungen Jahres war schon fast wieder Geschichte, als dieses Foto entstand – am 25. Januar: „Wenn der Nebel nicht mal wieder bis zum Abend durchhält, ist die Vermutung groß, dass der Blick von der Schlossmole nicht der Schlechteste ist“, schreibt Reinhold Köfer dazu. Da kann man ihm eigentlich nur recht geben, oder?

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Ein weiterer Januartag endet farbenfroh: Dieses Bild ist bei Meersburg entstanden.

Bild: Petra Gericke (Leserreporterin)

Und natürlich ist kann so ein Sonnenuntergang auch ohne See zauberhaft sein. Das zeigt dieses Bild, das Petra Gericke oberhalb von Hödingen gemacht hat.