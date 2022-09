Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einem Campingplatz in der Kurt-Hahn-Straße in Überlingen drei E-Bikes gestohlen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, liegt der Wert der drei Fahrräder bei insgesamt 7600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen zu melden unter Telefon: 07551/8040.

Überlingen Einbruch in Restaurant! Täter flüchtet mit gestohlenem Auto Das könnte Sie auch interessieren