Wegen Schnee in Kombination mit Glätte ist es am Samstag gegen 16 Uhr auf der B31 neu bei Überlingen, Höhe Tierheimkreuzung, zu einem Unfall mit vier Autos gekommen. Der 20-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto in Richtung Stockach, heißt es von der Polizei. Als eine 55-jährige ihr Auto witterungsbedingt abbremste, fuhr der 20-Jährige auf diese auf.

B31 wegen Unfallaufnahme gesperrt

Im Anschluss prallte ein 51-jähriger Fahrer eines Land Rover auf das Auto des 20-Jährigen auf und schob diesen auf die Gegenfahrbahn, wo der 20-Jährige wiederum mit einem weiteren Auto kollidierte. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Autos war die Bundesstraße für längere Zeit komplett gesperrt werden.

Der Unfallverursacher und die Fahrerin des Autos auf der Gegenfahrbahn wurden leicht verletzt, die anderen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.