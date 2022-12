Die B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis ist aktuell nach einem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 18.45 Uhr sin zwei Fahrzeuge frontal aufeinandergeprallt, ein drittes Fahrzeug fuhr hinten auf. Dabei wurden zwei Menschen nach ersten Einschätzungen der Polizei vermutlich nur leicht verletzt.

Lastwagen in Unfall mit verwickelt

Nach Lage der Dinge kann von riesigem Glück im Unglück geredet werden. Der Unfall passierte an der Auffahrt ab der Uhldinger Spinne in Fahrtrichtung Überlingen, im zweispurigen Bereich.

Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte ein Lastwagenfahrer rechts von ihm einen Pkw übersehen. Beim Rangieren von der linken auf die rechte Fahrspur touchierte er den Pkw, der auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort frontal auf ein entgegenkommendes Auto prallte. Wie Polizeisprecher Oliver Weißflog sagte, prallte in der Folge ein drittes Fahrzeug von hinten auf den Unfall auf.

Bodenseekreis Wie gefährlich ist die B 31? Das könnte Sie auch interessieren

Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Unfallort im Einsatz. Die Polizei richtete eine Umleitung ein, es bildeten sich in beide Fahrtrichtungen mittlerweile längere Staus. Die Umleitung erfolgt ab Überlingen via Salem, beziehungsweise ab der Ausleitung Uhldingen-Mühlhofen in umgekehrter Richtung.

Lage dürfte bis gegen 22 Uhr andauern

Wie die Polizei mitteilte, ist der Lkw noch fahrbereit. Die anderen Unfallfahrzeuge müssen aber abgeschleppt werden, was die Bergung und Räumung der Unfallstelle erschwert. Bis gegen 22 Uhr dürfte die Unfallstelle aber wieder geräumt sein. Bis dahin müssen sich die Autofahrer auf Staus und längere Fahrtzeiten einstellen.