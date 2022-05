Überlingen feiert den Start der zweiten Etappe des 1250. Stadtjubiläums am 15. Mai mit einem Museumsfest inklusive der Eröffnung zweier Ausstellungen. Das Fest, das von 11.30 Uhr bis 16 Uhr stattfindet, ist der Auftakt einer anderthalbjährigen Reihe mit über 100 Veranstaltungen zu deren Höhepunkten die Herausgabe der Stadtchronik Ende 2023 gehört. Die Stadtgeschichte vom frühen Mittelalter bis heute zieht sich wie ein roter Faden durch das Jubiläumsprogramm.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Kulturangebote aus den Bereichen Musik, Kunst, Tanz, Theater und Literatur. Dazu zählen etwa ein Festival der Orgelimprovisation und ein Barockmusikfestival, eine Theater-Zeitreise in Form eines szenischen Stadtrundgangs, eine Ausstellung mit neuen Arbeiten des Bodmaner Bildhauers Peter Lenk und, zum Abschluss der Feierlichkeiten am 17. Dezember 2023, eine Light-Show mit Orgelbegleitung im Münster.

Stadt präsentiert Kostbarkeiten und Kurioses

Die Stadt hat für den zweiten Teil ihrer Jubiläumsfeierlichkeiten, die sich dank eines Datierungsdilemmas von 2020 bis 2023 erstrecken, erneut ganz tief im Schatzkästlein ihrer langen Geschichte gegraben und allerhand Kostbarkeiten und Kuriositäten zutage gefördert. Sie reichen von einem ägyptischen Mumienkopf über Dürer-Originalstiche und wertvolle Buchillustrationen bis hin zu Autographen von Johannes Brahms. Interessante Funde werden 2022 unter anderem in vier Ausstellungen vorgestellt.

Die eigentliche Jubiläumsschau im Städtischen Museum (15. Mai bis 17. Dezember) nimmt sich in über zehn Sektionen „Rätsel der Geschichte“ an. So soll etwa das Geheimnis des Mumienschädels gelüftet werden, den der Überlinger Abenteurer Franz Mader aus Ägypten mitbrachte. Der Schädel befand sich seit 1709 im Überlinger Rathaus und gilt als der älteste Mumienimport nach Süddeutschland. Das Mannheimer Reiss-Engehorn-Museum habe ihn auf etwa 800 vor Christus datiert und plane auch eine Gesichtsrekonstruktion.

Fast 3000 Jahre alt ist der ägyptische Mumienschädel, den der Überlinger Abenteurer Franz Mader vor über 300 Jahren aus Ägypten mitbrachte und der eines der „Rätsel der Geschichte“ ist, die die gleichnamige Ausstellung im Städtischen Museum lüften wird. | Bild: Martin Maier

Blick auf 150 Jahre städtische Sammlungen

Das verriet Kulturreferent Michael Brunner, als er mit Oberbürgermeister Jan Zeitler das 79 Seiten starke Programmbuch zum Jubiläum den Medien präsentierte. Zum Auftakt der zweiten Hälfte steht das 150-jährige Jubiläum der städtischen Sammlungen im Mittelpunkt. Das damals so genannte „Kulturhistorische und Naturalien-Kabinett“ wurde 1871 im Zeughaus gegründet und war eines der ersten Museen im Bodenseeraum. Einen Grundstock lieferte just die Sammlung Franz Maders, der die 23 Objekte, die er aus Ägypten mitgebracht hatte, bereits 1709 in einem gedruckten Führer dokumentierte.

Warum Überlingen vier Jahre lang sein 1250. Stadtjubiläum feiert Überlingen feiert von 2020 bis 2023 Stadtjubiläum – und das kam so: Im Jahr 1970 hatte Überlingen sein 1200. Jubiläum begangen, dann hätte 2020 also die 1250-Jahr-Feier angestanden. Doch ganz so einfach war‘s nicht. Denn die Datierung der ersten urkundlichen Erwähnung Überlingens ist diffizil. Das genaue Jahr war lange umstritten. Nach heutigen Erkenntnissen wurde besagtes Dokument nicht, wie früher angenommen, 770 ausgestellt, sondern am 9. August 773. Nach dem Besuch einer Überlinger Delegation Ende 2014 im St. Galler Stiftsarchiv, wo die Originalurkunde liegt, und einem Gespräch mit Stiftsarchivar Peter Erhart kam man in puncto 1250. Stadtjubiläum auf eine salomonische Lösung: Gefeiert wird von 2020 bis 2023. Wann beginnt die Herrschaft Karls des Großen? Um diese Kernfrage dreht sich das Problem der Datierung der ersten urkundlichen Erwähnung Überlingens. Denn Waldo, ab 782 dann Abt von St. Gallen, der die Urkunde verfasste, schreibt: „…im zweiten Jahr der Herrschaft Karls als König der Franken, am fünften Tag vor den Iden des Augusts (9. August).“ An diesem Tag überträgt ein gewisser Graf Rotbert seinen Besitz in Aulfingen ans Kloster St. Gallen. Überlingen, erwähnt als „Iburinga, villa publica“ ist lediglich Ausstellungsort des Dokuments. Doch um welches Jahr handelt es sich? Karl der Große teilt sich 768, nach dem Tod seines Vaters Pippin, die Regierung des Frankenreichs zunächst mit seinem Bruder Karlmann. Erst nach dessen Tod 771 übernimmt Karl das gesamte Reich und wird damit auch Herrscher über Alemannien, das in Karlmanns Teil lag. Der Berliner Professor Michael Borgolte, langjähriger Erforscher der St. Galler Urkunden, setzt deshalb bei deren Datierung sowohl 768 als auch 771 und ferner 800 (Karls Kaiserkrönung) als mögliches Jahr I der Regierung Karls an. Im Überlinger Fall ergibt das eine Spanne der Jahre 769 bis 773. Doch Ende 2013 erschien der erste Band der Neubearbeitung des St. Galler Urkundenbuches „Chartularium Sangallense“ unter Federführung von Stiftsarchivar Peter Erhart. Sie beruht auch auf den Vorarbeiten Borgoltes, kommt aber zum Schluss, „dass sämtliche Datierungen von St. Galler Urkunden nach den Regierungsjahren Karls des Großen nicht in die Zeit Karlmanns…sondern in die Zeit nach dessen Tod am 4. Dezember 771 gesetzt werden müssen.“ Das hieße also in Bezug auf die Ersterwähnung Überlingens: 9. August 773.

Gleichzeitig zeigt das Museum eine zweite Ausstellung über die Beethoven-Sammlung der Stadt. Eine weitere Doppelschau ist dann vom 26. Mai bis 20. November 2022 in der Städtischen Galerie „Fauler Pelz“ zu sehen: Zum einen Buchillustrationen vom 15. bis 18. Jahrhundert aus den Beständen der Leopold-Sophien-Bibliothek, zum anderen, unter dem Titel „Von Dürer bis heute“, bekannte und unbekannte Höhepunkte aus der städtischen Kunstsammlung von der Renaissance bis heute, wie der Flyer verspricht.

Eine geheimnisvolle „Dame in Gelb“, die um 1900 entstand, dient als Covergirl für die Ausstellung „Von Dürer bis heute“, die die Städtische Galerie Überlingen „Fauler Pelz“ vom 26. Mai bis 20. November 2022 zeigen wird. | Bild: Stadt Überlingen

„Wir wollen diesen unglaublichen Schatz, der in den städtischen Sammlungen liegt, vermitteln“, betonte Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Pressekonferenz. „Was hier in diesen 1250 Jahren entstanden ist, muss unbedingt mal gezeigt werden.“ Zeitler dankte für das Zustandekommen des Programms allen Beteiligten, darunter viele Ehrenamtliche, sowie dem Sponsor, dem Stadtwerk am See. Das vollständige Programm, das kontinuierlich aktualisiert wird, findet sich unter: www.ueberlingen1250.de