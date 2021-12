Am frühen Samstagnachmittag kam es laut Polizei beim Tauchplatz Tennisplätze in Überlingen zu einem tödlichen Tauchunfall. Eine Gruppe mit sechs Tauchern führte dort einen gemeinsamen Tauchgang durch. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 56-jähriger Taucher aus Reutlingen den Kontakt zur Tauchgruppe. Der 56-Jährige konnte einige Zeit später durch eine andere, unbeteiligte Tauchgruppe leblos in einer Tiefe von ca. 50 m aufgefunden und geborgen werden. An Land konnten durch die eingesetzten Rettungskräfte und Beamten der Wasserschutzpolizei Überlingen nur noch der Tod des 56-Jährigen festgestellt werden. Über die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion des verstorbenen Tauchers angeordnet.

Die Wasserschutzpolizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.