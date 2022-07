Zwei gute Nachrichten: Nach zweijähriger Corona-Pause, in denen das Promenadenfest mit Kunsthandwerkermarkt Zwangspause hatte, verwandelt sich die Uferpromenade vom 22. bis 24. Juli zum 44. Mal in eine bunte Festmeile. Aufgrund der Hauptsponsoren wird wie in den Vorjahren kein Eintritt für das von 17 Vereinen und der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) ausgetragene Fest erhoben. Die schlechte Nachricht: Die Stände der Hödinger Vereine, seit Jahren ein Aushängeschild des Festes, werden in diesem Jahr nicht mit dabei sein.

Sie freuen sich auf das Promenadenfest (vorne von links): Andreas Jöckle (Vereinsvertreter), Markus Ott (Volksbank Überlingen) und OB Jan Zeitler, (hinten von links): Meike Keller, Franca Pokrop und Jürgen Jankowiak (alle ÜMT). | Bild: Kleinstück, Holger

OB Jan Zeitler sagt: „Ich bin voller Vorfreude auf das, was kommt. Es ist höchste Zeit, dass Überlingen mal wieder feiert. Und wenn Überlingen feiert, dann wird‘s bunt.“ Der OB wird das Fest, das 1976 als Ausgleich für die Einschränkungen und Beeinträchtigungen während der Bauzeit der Seepromenade aus der Taufe gehoben worden war, am Freitag, 22. Juli, um 18 Uhr offiziell zu den Klängen des Spielmanns- und Fanfarenzuges der Freiwilligen Feuerwehr eröffnen.

Hödinger: Ungewissheit wegen Corona zu groß

Dass die Hödinger nicht mit von der Partie sind, begründet Ralph Niedermann, Hauptkoordinator für das Promenadenfest der Hödinger Vereine, auf Nachfrage so: „Hauptgrund hierfür war die Ungewissheit wegen Corona, der enorme zeitliche Vorlauf der Organisation und die dünne Personaldecke der Hauptverantwortlichen, die im Falle von Coronainfektionen nicht mehr ausreichend gewesen wäre.“ Man plane aber für kommendes Jahr, wieder im gewohnten Umfang am gewohnten Platz teilzunehmen. „Wir bitten um Verständnis für die getroffene Entscheidung und freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2023“, sagt Niedermann.

Den Grillkasseler der Hödinger Vereine wird es in diesem Jahr beim Promenadenfest nicht geben. | Bild: Kleinstück, Holger

Wissenswertes zum Promenadenfest Sperrung der Innenstadt Die Festzeiten des Promenadenfests sind am Freitag, 22. Juli, von 18 bis 1 Uhr, am Samstag, 23. Juli, von 11 bis 1 Uhr sowie am Sonntag, 24. Juli, von 11 bis 20 Uhr. Um den Besuchern ein möglichst hohes Maß an Sicherheit bieten zu können, wird die Innenstadt während folgenden Zeiten für den Verkehr gesperrt: Freitag, 22. Juli, 17.30 bis 1 Uhr; Samstag, 23. Juli, 11 bis 1 Uhr, und Sonntag, 24. Juli, 11 bis 20 Uhr. Die Sperrung der Innenstadt betrifft die Wiestorstraße ab Höhe des Parkhauses Stadtmitte, die Franziskanerstraße ab Höhe des Franziskanertors und den Bereich der Christophstraße, ab Höhe des Parkhauses West. Die Zufahrt zu den Parkhäusern West, Stadtmitte und Post ist auch während der Sperrung möglich. Angepasster Stadtbusverkehr Von Donnerstagvormittag, 21. Juli, bis Montagnachmittag, 25. Juli, gibt es für den Stadtbusverkehr Einschränkungen: Die Bushaltestelle am Landungsplatz wird von den RAB-Bussen nicht bedient. Der Stadtbusverkehr fährt außerhalb der Sperrzeiten zu den normalen Zeiten. Für die Linien 1, 7 und 14 wird eine Ersatzhaltestelle an der Marktstraße eingerichtet. Für die Linie 4 steht eine Ersatzhaltestelle an der Wiestorstraße in der Nähe des Franziskanertors bereit. Alle anderen Linien starten ab dem Busbahnhof. Die Stadtbuslinie 14 fährt am Freitag, 22. Juli, und Samstag, 23. Juli, bis 0.30 Uhr und die Linie 2 bis 1 Uhr (letzte Abfahrt). Der Taxi-Stand wird während des Festwochenendes in die Franziskanerstraße verlegt. Ersatzparkplätze für Menschen mit Behinderung werden während des Festwochenendes entlang der Bahnhofstraße vor dem Bauamt eingerichtet. Informationen zum Programm Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.ueberlingen-bodensee.de/promenadenfest . Ebenso wird bei der Tourist-Information am Landungsplatz und auf dem Festgelände ein Programmflyer erhältlich sein.

Zwischen Badgarten und Mantelhafen erwartet die Besucher rund ums Wochenende an Ständen, Aktionsflächen und auf den Bühnen ein Unterhaltungsprogramm aus Live-Musik, Akrobatik-Einlagen des Kinder- und Jugendzirkus Faustino, Kinder- und Bastelaktionen, beleuchtete Wasserfontänen mit dem Feuerlöschboot Überlingen sowie Walking-Acts und Kleinkunst am Seeufer. Durch die Verschiebung der Hauptbühne auf dem Landungsplatz und eine Umsiedlung des TSV Überlingen wird die Veranstaltungsfläche etwas entzerrt.

Viele Bands und Kunsthandwerkermarkt

Musikalisch können sich die Besucher am Freitagabend am Landungsplatz auf „The Rockpack“ – eine junge Überlinger Band – sowie später am Abend auf DJ Ole freuen. Am Samstag und Sonntag treten unter anderem die Bands „Eigentlich é Frauebänd“, „MUCKE“, „EdelRock“, die „Dirty River Jazz Band“ und die „Shadoogies“ auf. Als fester Bestandteil des Promenadenfestes hat sich der Kunsthandwerkermarkt im Badgarten etabliert. Rund 70 Aussteller präsentieren den Besuchern wieder Selbstgemachtes, von Schmuck über Kleidung bis hin zu Gemälden und Skulpturen.