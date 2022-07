Die Neugestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen ist nach dreieinhalb Jahren abgeschlossen. „Ich finde, sie kann sich sehen lassen. Sie ist für unsere zahlreichen Gäste und die Bürgerschaft in allen drei Ortsteilen ein wahrer Hingucker“, freute sich Bürgermeister Dominik Männle bei der Einweihungsfeier auf vor dem Kapellenplatz. „Heute ist ein ganz besonderer Tag für unsere Gemeinde.“

Anlass für Neuplanung geht schon auf 2011 zurück

Die rund 5 Millionen Euro teure Uferneugestaltung wurde als ein Teil des Masterplans Unesco-Weltkulturerbe Pfahlbauten umgesetzt, dessen Wurzeln bis ins Jahr 2011 zurückreichen. Seinerzeit wurde die Fundstätte Stollenwiesen zum Unesco-Weltkulturerbe Pfahlbauten ernannt. Dann entschied der Gemeinderat in einer Klausurtagung mit der Überlinger Planstatt Senner, die Infrastruktur im gesamten Ort überarbeiten zu lassen. Anschließend fanden Bürgerversammlungen, Bürgerworkshops und Maien-Spaziergänge in allen drei Ortsteilen statt. Männle erinnerte: „Das mündete schließlich in einen Masterplan Unesco-Weltkulturerbe Pfahlbauten.“

Viele Verantwortliche waren über die Jahre beteiligt, das Ufer in Unteruhldingen neu zu gestalten. So nahmen am Festtag der offiziellen Eröffnung auch viele die Schere in die Hand, um das symbolische Band durchzuschneiden, das die Fertigstellung der Uferneugestaltung markierte. | Bild: Holger Kleinstück

Die drei Bauabschnitte zur Ufergestaltung Abschnitt 1 A (von der Ostmole über den Kronenplatz zur Hafenmole) und B (Renaturierung Naturstrand)

Ausführung: Dezember 2018 bis 28. Juni 2019

Kosten gesamt: 2,7 Millionen Euro (A: 2,3 Millionen, B: 400.000) Abschnitt 2 C (Umgestaltung Naturstrand) und D (Spielplatz mit Fahrradabstellplätzen)

Ausführung: November 2020 bis März 2021

Kosten (vorläufig): Naturstrand 336.000 Euro, Spielplatz 547 000 Euro

Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor. Abschnitt 3 E (Kapellenplatz) und F (Umfeld alter Bahnhof und Pfahlbaumuseumsvorplatz sowie Westmole)

Ausführung: Oktober 2021 bis April 2022

Kosten (vorläufig): Kapellenplatz 360.000 Euro; Alter Bahnhof und Museumsvorplatz 640.000 Euro; Westmole 125.000 Euro

Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor.

Arbeiten am Ufer starteten 2018 in mehreren Abschnitten

Ein Baustein war die Uferneugestaltung in Unteruhldingen, die ab 2018 in mehreren Bauabschnitten umgesetzt wurde. Wie Männle herausstellte, sei es den Planern wichtig gewesen, die am Hafenfest beteiligten Vereine einzubeziehen: „Denn die Neugestaltung hat natürlich auch gravierende Auswirkungen auf das Hafenfest mit seinem großen Seefeuerwerk.“

Der jetzt fertige Bauabschnitt vom Pfahlbaumuseum über das Hafenmeistergebäude bis hin zur St.-Quirinus-Kapelle war die vom Umfang her größte Maßnahme. Die Planstatt Senner hatte mit Ortsbaumeister Fabian Stephan die Details der Ausschreibung erarbeitet, am 25. Oktober 2021 begannen die Bauarbeiten. „Zum Glück hatten wir in diesem Jahr einen so milden Winter. Wir waren pünktlich zum Start der Tourismussaison am 6. April fertig“, unterstrich Männle.

Ihren ersten Auftritt seit langem hatte die Jugendkapelle Uhldingen-Mühlhofen unter Leitung von Fabian Koch bei der Eröffnungsfeier. | Bild: Holger Kleinstück

E-Katamaran wird weiteres Aushängeschild für die Gemeinde

Er dankte nicht nur allen am Bau Beteiligten, sondern auch dem Regierungspräsidium Tübingen „für die ganz hervorragende und sehr wohlwollende Unterstützung unseres Antrages“. Sein Dank galt auch den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB), die im Zuge der Bauarbeiten die Versorgung des Elektro-Katamarans sicherstellte, der ab Juli in Uhldingen Station wird – „ein weiteres Aushängeschild für Uhldingen-Mühlhofen“. Nicht zuletzt würdigte er das Engagement der Bürger in den zahlreichen Workshops: „Ohne die Anregungen aus der Bürgerschaft wäre die Uferneugestaltung nicht zu dem geworden, was sie heute ist.“

Viele Sitzgelegenheiten, viel Grün und Gehölze

Planer Johann Senner aus Überlingen sprach von einem Meilenstein für die Gemeinde. Als sehr konstruktiv und schönen Prozess bezeichnete er die Gespräche mit den Vertretern der Vereine rund um das Hafenfest. Entstanden seien unter anderem komplett neue Wege, viele Pflanzbeete, neue Holzbänke, ein Holzwellendeck an der Mole und Sitzstufen am Hafen. Über 50 Gehölze seien gepflanzt worden, das Ufer am Naturstrand sei natürlicher geworden, auch der große neue Spielplatz habe sich bereits bewährt.

Der Abschluss der Arbeiten muss begossen werden. Dafür sorgten Katja Hengstler (links) und Katharina Haag von der Gemeindeverwaltung. | Bild: Holger Kleinstück

350 Fahrradstellplätze und eine 2000-Meter-Laufstrecke

Rund 350 Fahrradstellplätze seien gebaut worden: „Sie können ruhig Ihr Auto zu Haus lassen.“ Dreieinhalb Hektar seien umgeplant worden, die Länge des Ufers betrage genau 1000 Meter: „Hin und zurück macht das also einen 2000-Meter-Lauf.“ Senner betonte: „Es hat zehn Jahre lang Riesenspaß gemacht.“

Besonders viel Lob erfährt die Umgestaltung der St.-Quirinus-Kapelle. Der Platz ist mit Beeten, einer Baumreihe und Sitzgelegenheiten gestaltet worden | Bild: Holger Kleinstück

Das sagen die Bürger zur Umgestaltung

Siegfried Gumberger | Bild: Holger Kleinstück

Siegfried Gumberger aus Seefelden: „Alles in allem ist es gelungen. Besonders positiv ist die Sitztreppe am Ufer.“ Er bemängelt in erster Linie „zu viel Stein und Teer, das ist aber die einzige Kritik. Ein bisschen störend ist übrigens auch, dass die Fahrradfahrer das Fahrradverbot zum Hafen nicht einhalten.“

Horst Krake | Bild: Holger Kleinstück

Horst Krake aus Unteruhldingen: „In den letzten 50 Jahren ist fast nichts gemacht worden, deswegen hat man jetzt mal klotzen und zuschlagen können. Uhldingen-Mühlhofen hat das schon lange verdient und es ist super rausgekommen; Kritik gibt‘s immer.“

Sonja Knoblauch | Bild: Holger Kleinstück

Sonja Knoblauch aus Unteruhldingen: „Ich finde diese entstanden Weite und diese Freiheit ganz toll.“ Die Menschen hätten jetzt alle Platz hätten, ohne Gedränge an der Promenade zu laufen. Es seien schöne Plätze entstanden, „um am Abend mal in Ruhe am Ufer zu sitzen und die Stimmung zu genießen.“ Ganz besonders hat es ihr der neue Kirchenvorplatz angetan: „Er hat so gewonnen an Blüten und Pflanzen.“

Diana Groß | Bild: Holger Kleinstück