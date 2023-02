Die erste Strophe

Der Liedtext des Überlinger Narrenmarschs wurde in den Jahren 1933/34 geschrieben. Hier die erste Strophe: „Hänsele dont schelle und karbatscheschnelle, blos mer in Hobel, heit gemers nobel. Narrebom schtoht i dr Höh‘, luschdig isch‘s am Bodesee, dass au d‘Katz horig isch, danzet wie en Flederewisch. Narrevatter lang in Kratte, wirf uns Brezele, sei it ful, denn din Schatz, die Narremotter, hot scho lang ihr Pfief im Mul.“ Den kompletten Text gibt es hier.